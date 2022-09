L’Igualada Femení HCP presenta els 12 equips d’aquesta temporada

L’Igualada Femení Hoquei Club Patins va organitzar aquest passat diumenge al pavelló Les Comes la jornada de presentació dels 10 equips federats que disputaran enguany les diferents lligues catalanes i espanyoles. A aquests 10 equips cal afegir l’equip procedent de l’Escoleta OK Patina i un conjunt 100% femení que competirà a la lliga mixt.

Van ser més de 10 hores del millor hoquei femení, amb la possibilitat de veure en acció als diferents equips de l’entitat.

El moment protocol·làriament més important de la jornada va ser la presentació dels equips; FEM11 ‘A’, FEM11 ´B’, FEM13 ´A´, FEM13 ‘B’, FEM15 ´A´, FEM15 ´B´, FEM17, Segona Catalana, Nacional Catalana i el primer equip, Igualada Femení Grupo Guzman, que militarà, per tercera temporada consecutiva i, sumant-ne un total de 10 participacions, a l’OKLiga Femenina, enguany sota el patrocini d’Iberdrola.

L’acte de presentació va omplir d’autoritats la llotja de Les Comes, sobresortint la presència de l’Alcalde d’Igualada, Marc Castells, i la de la vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya, en funcions de presidenta, la igualadina Alba Vergés.

Durant l’acte de presentació, amb totes les jugadores, cos tècnic i delegats/des a pista, tant la capitana Pati Miret com el tècnic Carles Marín van prometre lluita i esforç per afrontar aquesta nova temporada, i també van aprofitar la presència de les autoritats per reivindicar poder treballar en les millors condicions d’horaris i usos de pista i vestidors possible, i tenir el reconeixement necessari per a un equip que durant la passada temporada va aconseguir ser el més ben classificat en esports d’equip, en màxima categoria estatal, de la ciutat.

Derrota en el primer amistós de la pretemporada

El primer equip de l’Igualada Femení Grupo Guzman va disputar el partit de presentació a Les Comes davant el Club Patí Voltregà. Derrota de les igualadines per 2-4 en un matx on el tècnic Carles Marín va donar minuts a totes les jugadores, on les dues porteres Laia Navarrete i Carla Batlle es van repartir els minuts de joc i on la velocitat i fluïdesa de les osonenques va sorprendre a un equip igualadí que té molta feina per fer encara. Els gols de les igualadines en aquest matx van ser assolits per Pati Miret a la primera meitat i per Aida Mas a la segona. Cal remarcar l’estrena amb el primer equip igualadí de Mar Bricollé, jove jugadora que procedeix del Cerdanyola CH.