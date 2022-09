La Torre completa la remodelació del parc del Mil·lenni, aprovat pels Pressupostos Participatius

L’Ajuntament de la Torre de Claramunt va tancar la setmana passada tots els projectes aprovats dins dels pressupostos participatius del 2022, amb la col·locació dels elements de la segona fase de remodelació del parc del Mil·lenni/Pati de l’Escola La Torre. Aquest va ser un dels dos projectes que van aconseguir més vots, juntament amb l’habilitació d’un local per als joves, i als quals s’han destinat 35.000 euros dels pressupostos municipals.

La proposta de la segona fase del Parc del Mil·lenni/Pati de l’escola La Torre consistia en col·locar-hi una estructura de fusta que disposa de caseta amb tobogan, rocòdrom i zona de refugi amb bancs per a infants de 3 a 12 anys. Al costat s’hi ha instal·lat un tipi per als més petits i unes taules de pícnic. Seguint la proposta, també s’hi han afegit altres elements per fomentar la biodiversitat del parc, com la col·locació de caixes niu per a ocells i hotels d’insectes.

Respecte a l’altra proposta aprovada, durant els actes de la Festa Major al juny l’Ajuntament ja va inaugurar el local de la gent jove, que està situat al centre social Sant Joan Baptista, i que té el mateix horari que aquest. Des de l’Ajuntament ja treballen per preparar el procés dels pressupostos participatius 2022-23, que seran els quarts.