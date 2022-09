L’Igualada Femení HCP cau a casa contra el Fraga

L’Igualada Femení Grupo Guzman va cedir per 1-3 davant l’Esneca Club Patí Fraga en el segon partit de l’OK Liga Iberdrola per a les igualadines, primer davant els més de 200 espectadors que es van donar cita a Les Comes. L’equip que entrena Carles Marín va fer un partit de més a menys, va mostrar mancances en algunes accions determinants del joc i no va tenir encert davant una portera com Anna Ferrer que, jugui on jugui, li té presa la mida a les jugadores igualadines.

El matx va començar trepidant, amb un Igualada Femení Grupo Guzman que va buscar la porteria de les visitants, i que va “obrir la llauna” ben ràpid, amb un gran gol en acció d’una depuradíssima tècnica individual d’Aida Mas. Era el començament somiat, però les igualadines van veure com el Fraga empataria ràpid el marcador, després d’un penal que va transformar Teresa Payà després que Carla Batlle toqués la bola però aquesta acabés entrant. I pocs minuts després, una acció desafortunada i un rebot, la bola de la visitant Adriana Gutiérrez (millor jugadora del partit) acabaria suposant l’1-2 en el marcador. Les visitants veurien com se’ls anul·laria un gol i com acabarien el primer període fallant una falta directa i jugant en superioritat per la primera blava a Aida Mas.

A la represa les igualadines van aguantar bé l’escomesa en superioritat de les visitants, van forçar una falta directa per blava a Teresa Payà que no va poder transformar Blanca Angrill i seguidament una altra targeta blava, la segona en quatre minuts a Aida Mas, significaria una directa en què Adriana Gutiérrez no trobaria la porteria igualadina. Van anar passant els minuts, amb recital de les porteres d’ambdós conjunts, i el matx es va acabar decidint amb la desena falta d’ambdós conjunts. La falta directa per la desena falta igualadina va transformar-la Vinyet Flix, amb molta sort, ja que el seu llançament havia tocat al pal. Pati Miret hauria pogut escurçar distàncies amb una directa un minut després, però Anna Ferrer, incommensurable tot el partit, no va donar opció a les igualadines que ho van intentar sense encert fins el final del partit..

Partit de detalls que van acabar afavorint a un Fraga que sense ser clarament superior sí que va tenir més encert que un Igualada Femení Grupo Guzman massa penalitzat per accions puntuals.

Després de dues jornades contra rivals potents, les igualadines encara no han puntuat en aquesta OK Liga Iberdrola. Les igualadines no han estrenat el compte de punts, i hauran de fer un canvi de “xip” ràpid per afrontar el primer partit de la seva lliga el proper diumenge a la pista del CH Alpicat, equip nouvingut a la categoria i que tampoc ha sumat cap punt fins el moment. A l’equip del Segrià hi militen les exjugadores igualadines Laia Cid i Mar Franci, i és un conjunt que crea un ambient al seu pavelló força complicat pels conjunts rivals.