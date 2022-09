Vilanova estrena la nova gespa del camp de futbol de Can Titó

El passat 25 de juliol van començar els treballs de substitució de la gespa del camp de futbol de Can Titó aprofitant la treva que donava l’estiu. Amb la represa del curs escolar, els equips del municipi ja han pogut fer els primers entrenaments a la nova gespa i ja s’han disputat els primers partits de la temporada.

L’actuació ha tingut un cost elevat, de gairebé 239.000 euros i ha significat un esforç important per l’Ajuntament vilanoví, però com assenyala el regidor d’Esports Rafa Gabarri, “la substitució de la gespa era una necessitat que tenien les entitats del municipi”. Tenia més de catorze anys i estava molt malmesa.

El deteriorament de la gespa era motiu de queixa reiterada; pilotes que no botaven, relliscades, torçades de turmell… Tot plegat suposava un problema per a la seguretat dels esportistes. És per això que el regidor celebra la substitució de la gespa per donar resposta a la demanda justificada dels clubs.

A diferència de la rapidesa amb què s’ha pogut fer aquesta actuació, no està passant el mateix amb les obres de la nova pista poliesportiva de Can Titó. Gabarri assegura que no es pot comprometre amb una data, perquè han anat sortint diferents entrebancs pel camí sobretot relacionats amb el transport i el cost dels materials. Actualment, la coberta està pràcticament enllestida i s’estan fent els laterals, però el regidor no s’arrisca en un termini de lliurament: “està força avançada i podríem tenir-la enllestida pel novembre, però no ho puc assegurar”.

Gabarri és molt conscient que el pavelló està saturat i aquestes pistes exteriors són molt necessàries, “per això la intenció és acabar-les com més aviat millor”.

D’altra banda, avança que estan treballant en un projecte de tota la zona esportiva, que presentarem quan arribi el moment. “De moment sortirem del pas, però Vilanova del Camí està creixent i dono per suposat que ho continuarà fent, i per això cal un projecte de renovació de tota la zona esportiva”.