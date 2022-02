L’Hospital acull una exposició en commemoració del segon aniversari del confinament de la Conca d’Òdena

‘’Cavalcats en una mar d’incertesa… abromats per la por, el desconeixement i el misteri d’un nou fet històric, les emocions es pintaven als rostres de tots nosaltres com un llenç a punt de néixer’’. Així es presenta “Retrats d’una pandèmia”, una crònica gràfica repartida en 22 plafons que il·lustra com els professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han viscut la pandèmia de la Covid-19.

A través de les més de 100 fotografies que la configuren, es desemmascaren les cares menys conegudes del SEM. L’exposició ha arribat aquest dimarts a l’Hospital Universitari d’Igualada per commemorar el segon aniversari del confinament de la Conca d’Òdena.

En l’acte inaugural, que ha tingut lloc aquest matí, hi han assistit la cap territorial del SEM, Marta Olivé, el psicòleg del SEM, Andrés Cuartero, l’autor de l’exposició fotogràfica i tècnic de Comunicació del SEM, Xavi Blanco, i el director Assistencial Extrahospitalari del Consorci Sanitari de l’Anoia, Joan Miquel Carbonell.

Segons explica Xavi Blanco, el dia a dia va permetre copsar fotografies realitzades a diversos escenaris impensables, que van constituir un fons perfecte per dissenyar aquesta mostra inèdita, “tenir l’oportunitat d’immortalitzar una etapa que ha marcat un abans i un després a la nostra història ha estat molt gratificant. No ens podem permetre oblidar el que hem viscut i cal deixar rastre de les emocions’’. Sobre les emocions també ha reflexionat Joan Miquel Carbonell, que ha apuntat que “la resta de professionals de la Conca d’Òdena compartim les emocions dels professionals del SEM que dibuixen aquestes fotografies”.

Carbonell també ha volgut agrair al SEM l’oportunitat de poder acollir aquesta exposició a l’Hospital Universitari d’Igualada fins a mitjans d’abril, “estem especialment contents perquè l’equip del SEM pugui ser-hi avui aquí. És un moment emocionalment especial per a tots, i concretament per al Consorci Sanitari de l’Anoia.”

El director ha recordat aquells primers dies de pandèmia resumits amb la paraula “resiliència” i “la capacitat per adaptar-nos a les noves circumstàncies fins i tot amb por, i ser capaços de tirar endavant.”

El confinament de la Conca d’Òdena, viscut a principis de març del 2020, és un dels fets que no ens podem permetre oblidar. En l’esclat de la pandèmia a Igualada, pràcticament el 50% dels professionals sanitaris de l’Hospital Universitari d’Igualada van estar en aïllament aquells dies, ja fos per positius com per contactes estrets. El confinament perimetral de la zona, va ser el precedent del que passaria després a la resta de Catalunya.

Al llarg de la primera setmana de confinament, psicòlegs SEM van iniciar sessions talks amb els professionals assistencials on més de 120 hi van assistir exposant les seves pors i frustracions. “Els procediments eren canviants i les dinàmiques de treball havien quedat modificades a causa de la Covid-19. El contacte amb el pacient quedava substituït pel llenguatge no verbal, els Equips de Protecció Individual i la higiene constant eren vitals per cada servei, fets que provocaven que la incertesa impregnés a tots els professionals”, afirma Andrés Cuartero Cap de Psicòlegs del SEM.

Cuartero ha mostrat la seva emoció en tornar dos anys després a la Conca d’Òdena, “tornar a Igualada després de dos anys és emocionant perquè la imatge que recordo d’aquells primers dies no té res a veure amb l’actualitat.”

L’exposició ‘’Retrats d’una pandèmia’’ es donen a conèixer diverses unitats i àrees del SEM, entre elles el 061 Salut Respon que va esdevenir el telèfon de referència per a la ciutadania de Catalunya. El mes de març del 2020 va rebre més de 450.000 trucades i en va acumulant 3,8 milions en acabar l’any; mentre que al 2021 se’n van enregistrar més de 5,5 milions de trucades.

A la Regió Sanitària de la Catalunya Central es van rebre l’any 2020, 30.000 trucades vinculades amb la COVID-19, de les quals més de 1.000 van necessitar una mobilització de recurs. El 2021 en són més de 90.000 i 2.000 han requerit una assistència presencial. Després d’exposar-se a L’Hospitalet de Llobregat durant cinc mesos i romandre a Reus durant cinc més, va viatjar a l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp fins a dia d’avui que es mostra per primera vegada a la Catalunya Central gràcies a l’oportunitat que l’Hospital Universitari d’Igualada ha brindat per l’ocasió en el marc del segon aniversari del confinament de la Conca d’Òdena.