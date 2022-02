Victòria a Reus i classificades per la fase d’ascens

Victòria de l’Events CB Igualada a casa del Reus Ploms Salle, que certifica la classificació matemàtica a falta de dos partits.

Un inici de partit molt fred, amb intercanvi de cistelles per part dels dos equips, s’imposava en els primers minuts del matx. Va ser al minut vuit del primer període quan les igualadines van col·locar un parcial de 0-8, posant-se per davant en el marcador. Una ràpida reacció de l’equip local contrarestava el parcial de les blaves i feia retallar distàncies als últims segons del primer període, posant finalment un resultat de 14-21 al marcador.

En el segon període, les jugadores de Sergi Alamillo seguien amb la bona dinàmica, deixant sense opcions de bàsquet fàcil a les jugadores locals. Tot i així, l’atac de les anoienques no aconseguia convertir moltes situacions fàcils. Un parcial de 0-6 al marcador i després d’un bàsquet local, novament un 0-8, augmentava la diferència en el marcador. El segon parcial va ser de 9-18 i s’arribava al descans amb un 23-39.

A la represa, les igualadines sortien fredes, permetent que les jugadores d’Abdelhakim Bouguarout retallessin distàncies amb un parcial de 8-0, col·locant-se així a només 10 punts. El parcial va ser de 15-9, i s’arribava a la batalla dels deu últims minuts amb un 38-48.

L’últim període començava amb un intercanvi de cistelles per part dels dos equips, fins que arribant al minut cinc de partit, un parcial de 0-10 decantava el partit cap a les jugadores de l’Events CB Igualada SFA. L’últim parcial va ser de 13-19 i el resultat final de 51 a 67.

El proper partit de les igualadines serà aquest divendres a les 21:30h a les Comes contra el CB Grup Barna A. Les igualadines lluitaran fins al final d’aquesta primera fase per aconseguir la primera posició del grup.

Classificades per les fases d’ascens

Amb la victòria a Reus, l’equip entrenat per en Sergi Alamillo ha aconseguit classificar-se matemàticament entre les dues primeres a falta de dos partits per a finalitzar la fase prèvia. Aquesta posició permet mantenir la categoria a Copa Catalunya una temporada més i aconseguir la classificació per a la 2a fase que donarà opció a classificar-se per a les Fases d’Ascens a Lliga Femenina 2.

Aquesta segona fase emparellarà al conjunt igualadí amb els tres rivals més potents del campionat, el Grup Barna, del grup del CB Igualada i els dos primers classificats del grup 1, el CBF Cerdanyola i un segon encara per a determinar. Es jugarà en sistema lliga a dues voltes i els dos primers classificats disputaran la Fase Final que donarà accés a la competició per a aconseguir l’ascens a Lliga Femenina 2.

El conjunt igualadí està fent una excel·lent temporada fins a la data aconseguint l’objectiu i tornant a lluitar per arribar el més lluny possible i somiar amb un possible ascens a Lliga Femenina 2.