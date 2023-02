Les faltes directes, protagonistes a Lleida (5-1) abans del tràmit de la WSE Cup a Lyon

Les jugades a pilota aturada van marcar el partit de la dissetena jornada a Lleida, en el qual l’IHC Rigat va sumar la setena derrota de la temporada (5-1). El marcador, si bé reflexa una justa victòria per als del Segrià, no és del tot adequat perquè pot semblar que els igualadins no van merèixer més, i no és així. D’oportunitats en va tenir moltes, però la bola va preferir entrar a la porteria de Guillem Torrents, i no a la d’Oriol Codony, que dissabte susbtituïa l’exarlequinat Elagi Deitg. La sort també juga.

A més de les nombroses faltes directes -un total de set, dues acabant en gol del Lleida, més dos gols quan els de Folguera tenien superioritat- també es van veure sobre la pista un recital de sis targetes blaves. Per contra, els nostres no van aprofitar tres faltes directes, que, d’haver acabat en gol, potser haguessin canviat força el rumb del partit.

Dos gols del veterà Jepi Selva (38 anys) van situar el 2-0 en el marcador en la primera part, però el tercer dels locals, obra de Sergi Duch, va fer més mal perquè es va fer amb superioritat i tres gols ja són molts per a remuntar, i no tots els dies són com el partit davant el Vilafranca. Roger Bars va tenir una gran oportunitat poc després amb una nova falta directa, sense èxit, però després es va reivindicar amb una excel.lent acció -des de darrere la porteria rival- que va acabar amb el 3-1. Quedaven gairebé 12 minuts de joc i tot era possible, però una blava a Yeste va propiciar una falta que el portugués Nuno Paiva no va desaprofitar, i el partit va quedar sentenciat. El Lleida va rubricar la feina amb un altre gol, de Sergi Folguera, producte de la desena falta igualadina.

Després d’aquesta jornada, l’IHC segueix en sisena posició, lluny del cinquè lloc -a 10 punts- i encapçalant un grup d’equips (amb Caldes, Alcoi, Lleida i possiblement Voltregà) destinats a, de moment, jugar la seva lliga particular i no perdre’s els “play-off” finals. Queden encara molts partits.

Per ara, l’IHC Rigat té per davant un partit de tràmit, dissabte a les 20:30 hores a Lyon (França), en la tornada dels vuitens de final de la WSE Cup. El 13-1 del partit d’anada permet viatjar a terres gales amb una tranquil.litat molt benvinguda.

