Emotiva, musical i participada Nit de l’Esport i la Cultura de Calaf

El divendres 3 de febrer el Casal de Calaf ha acollit la sisena edició de la Nit de l’Esport i la Cultura amb l’objectiu de reconèixer a les persones i entitats locals que han destacat pels èxits assolits o per la promoció que han fet de l’esport i la cultura l’any 2022.

El tret de sortida l’ha donat el Cor de Servidores de Santa Calamanda format per diferents persones voluntàries de l’Alta Segarra que, vestides de monges, han adaptat i cantat la cançó I will follow him de la pel·lícula “Sister Act”. Sota el títol “Verge Omnipotent”, en clau d’humor, han repassat els diferents nominats de la gala.

La cerimònia ha estat conduïda per diverses parelles de presentadors formades per: per Jaume Puigpelat, Gerard Carrillo, Neus Quer, Laura Fernández, Xavi Marinsyach, Míriam Pujol, David Martínez i Isabel Gallego i ha comptat amb una banda de músics creada especialment per l’ocasió que ha acompanyat tot l’acte.

A banda dels diferents vídeos commemoratius, una de les altres sorpreses d’aquest any, ha estat la interpretació per part de tres actors d’una adaptació d’un dels gags esportius més divertits d’ El Tricicle: Tenis.

En l’àmbit de la cultura s’han repartit set premis com a: millor iniciativa cultural, infantil o juvenil al projecte Fem Dansa; efemèride al Festival Desfolca’t pels seus 30 anys; millor aportació cultural per a la promoció de la cultura a Calaf a La Polseguera; millor aportació cultural en l’àmbit social i pedagògic al Casal de Calaf pel Cicle “Cap, Cor Puny”; millor ambaixador cultural de Calaf al món a Daniel Anglès; premi a la trajectòria cultural a Carme Sala Gubianes i premi Alta Segarra a l’Albert Costa Vendrell.

Els vuit premis esportius han estat per Judit Marsiñach Moreno com a millor esportista; Pol Pons Cuevas com a millor esportista infantil; Jordi Vilaseca Balletbò com a trajectòria esportiva; Unió Esportiva Calaf i Club de Bàsquet Calaf com a premi ex aequo a millor iniciativa esportiva en promoció de l’esport; Bike Calaf com a millor iniciativa pedagògica o social lligada als valors de l’esport; Felip Puigarnau Castelló com ambaixador esportiu de Calaf al món i Arnau Gómez Jiménez com a premi Alta Segarra. A més, el jurat ha decidit atorgar un premi Especial a l’Equip de Futbol Sala Calaf i fer una Menció Especial a Jordi Badia Perea, alcalde de Calaf, pel Projecte North Cape 4000 – Repte “Guanyem l’Ictus”.

Jordi Badia ha tancat el que serà la seva darrera gala de la Nit de l’Esport i la Cultura com alcalde destacant que s’ha aconseguit amb escreix el repte proposat quan, a l’inici de la primera legislatura, van crear l’acte: “donar a conèixer i reconèixer tot allò que es fa a Calaf en l’àmbit de l’esport i la cultura perquè és moltíssim”. Badia va afirmar que vingui el govern que vingui li agradaria que aquesta gala continuï i es consolidi com un projecte més de poble, i fins i tot, que pugui ser una festa que es facin seva les pròpies entitats.