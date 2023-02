Els Mossos detenen Martí Claret perquè declari sobre les pintades al Consell Comarcal

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest matí a l’activista independentista Martí Claret per les pintades a la façana del Consell Comarcal. La detenció s’ha conegut a través d’un vídeo que s’ha penjat al compte de Twitter del mateix activista que comença amb un “si estàs veient aquest vídeo és perquè ja m’han detingut”.

En el vídeo, Claret assegura que “m’han detingut per denunciar les males praxis del consell comarcal” i denuncia “l’estrategia del PSC per criminalitzar el jovent que lluita i s’implica en la ciutat”. L’activista, que forma part de la Intersindical i també és el representant de l’Anoia al Secretariat Nacional de l’ANC assegura que “qui es pensi que renunciarem als nostres ideals i lluita, ho porta ben clar”.

Hola!

Sóc el Martí, el Martí Claret, i si estàs veient aquest vídeo és perquè m’han detingut. Tinc un missatge important per donar-te: pic.twitter.com/WLd3XFss5Z — Martí Claret (@marticlaret_) February 6, 2023

Concentració aquest dilluns a les 7 de la tarda

En el vídeo, el mateix Martí Claret impulsa una concentració per aquest mateix dilluns a les 7 de la tarda davant de l’edifici del Consell Comarcal, a la Plaça Sant Miquel. Està per veure si a la concentració hi podrà assistir Claret, ja que després de la detenció encara no se sap quines mesures aplicarà el jutge de la causa.

Les pintades al Consell Comarcal

Martí Claret, juntament amb Joan Mangues, està acusat de d’haver fet unes pintades a l’edifici del Consell Comarcal de l’Anoia. Els dos activistes havien de declarar als jutjats al desembre, però Claret no va entrar al jutjat per no participar en el que va titllar de “farsa”. La pintada per la qual se’ls acusa reclamava dimissions arran de la polèmica del Consell Comarcal per l’impagament de les nòmines. El Consell i el PSC van denunciar les pintades i ara els joves s’enfronten a fins a tres anys de presó per un possible delicte contra el patrimoni i un altre de danys.

El Consell Comarcal de l’Anoia va presentar a finals d’octubre una denuncia davant dels Mossos d’Esquadra per unes pintades aparegudes a la paret de l’edifici de la seva seu. En un comunicat, van assegurar que les càmeres de seguretat havien enregistrat els fets i, per tant, s’havien pogut identificar les dues persones que haurien fet les pintades. Asseguraven que, en tractar-se d’un edifici històric catalogat per l’Ajuntament d’Igualada, la denuncia es podria tramitar per la via penal. En concret, a la pintada s’hi llegia ‘1 president, cinc VP (vicepresidents), 33 consellers, 5 CCOO més 4 UGT/ 0 dimissions’. La pintada anava referida al conflicte laboral i institucional que patia el Consell Comarcal de l’Anoia arran de l’impagament de les nòmines dels treballadors i la manca de la figura del secretari i interventor. També sobre la investigació oberta per l’Oficina Antifrau per presumptes irregularitats en la provisió de llocs de treball i en dedicacions horàries.