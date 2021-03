Els quinze milions de documents que hi ha a les biblioteques catalanes són des d’ara accessibles per a qualsevol usuari, sigui quina sigui la seva biblioteca de referència. La Diputació de Barcelona, gestora dels equipaments de la demarcació de Barcelona, i la Generalitat de Catalunya, responsable de les biblioteques de la resta del país, han unificat els catàlegs i han creat una xarxa única, Atena, accessible per a tots els ciutadans. Els préstecs es podran gestionar per internet i el sistema aprofitarà les balises internes per fer arribar els documents arreu del territori. També s’unifiquen els quatre milions de carnets de biblioteques existents i a la llarga es crearà un carnet únic del Sistema de Biblioteques Públiques de Catalunya.

La nova xarxa compta amb 429 equipaments –417 biblioteques i dotze bibliobusos– i un fons de quinze milions de documents. Hi ha dotze milions de llibres i la resta és material audiovisual i sonor. També hi ha unificació a nivell d’usuaris i el nou sistema públic compta ja amb quatre milions de carnets de biblioteca, dels quals hi ha uns 900.000 usuaris actius.

El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Joan Carles Garcia, explica que el catàleg compartit eliminarà l’eterna divisió entre Barcelona i la resta de demarcacions. “No havíem de pensar tant en l’administració, sinó en l’usuari”, ha reconegut el també alcalde de Tordera.

Garcia ha explicat que ell mateix ha patit en primera persona la divisió de catàlegs existent fins al moment. Fins ara, detalla, no podia anar a la biblioteca del municipi veí de Blanes perquè a les comarques gironines la gestió requeia sobre la Generalitat, mentre que Tordera formava part de la xarxa de la Diputació de Barcelona. “Ara aquesta paradoxa estarà resolta”, celebra.

A més, el nou sistema implementa un servei de préstec interbibliotecari a tot el país que permet que qualsevol usuari pugui demanar en préstec qualsevol document disponible a qualsevol de les biblioteques públiques de Catalunya. “És un dia feliç en el que fem un pas important en els sistema de lectura pública”, es felicita la consellera de Cultura, Àngels Ponsa.

Aquest nou sistema de préstec mourà els documents d’una punta a l’altra del país a través de l’estructura logística pròpia i preveu que els usuaris que en faci ús puguin rebre els llibres en préstec “en molts pocs dies”. Diputació i Generalitat han treballat en molts supòsits per minimitzar els desajustos en el lliurament de llibres.

Les dues administracions han destacat el paper inclusiu de les biblioteques i posen en valor la seva utilitat durant els mesos més durs de la pandèmia. “La cultura és una eina que ens ajuda a tornar a sentir-nos be”, assegura Garcia. La consellera, per la seva banda considera les biblioteques equipaments “essencials” que “curen l’ànima i la ment”.