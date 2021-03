Quan els nous polítics fan la més vella de les polítiques

Recentment el Consell Comarcal de l’Anoia ha contractat a un gerent a través d’un procediment de selecció de mèrits i entrevista presidida pel Sr. Santi Broch i el Sr. Jordi Cuadras.

Com a Esquerra Republicana de Catalunya a l’Anoia qüestionem fermament el procediment de contractació d’aquest nou gerent del Consell Comarcal de l’Anoia, i ho fem convençuts que la contractació d’aquestes característiques hauria de realitzar-se com mitjançant una prova mínima d’acreditació del coneixement de la realitat de la comarca així com de les capacitats tècniques i de gestió dels participants, aportant un pla d’acció que fos avaluable tècnicament. L’experiència prèvia en càrrecs de designació política vinculats sempre al Partit dels Socialistes de Catalunya i una entrevista dirigida per representats polítics del Consell Comarcal no es pot considerar com un procediment que acrediti neutralitat, i la prova és la contractació d’un nou gerent que porta tota la vida vinculat al PSC i encadenant càrrecs de confiança en diversos Ajuntaments com el Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts tots ells amb govern del PSC, a part d’haver format part de nombroses llistes electorals a municipis tan dispars com Oliola (la Noguera), Ger (La Cerdanya) o Valdetormo (Terol).

La gestió pública ha de ser sempre exemplar, i en un moment de crisi econòmica i social és imprescindible realitzar una gestió eficient, la contractació d’aquest tipus de perfils per part del govern del Consell Comarcal liderat pel PDeCAT del Sr. Xavier Boquete i el PSC del Sr. Jordi Cuadras no respon als interessos ni dels veïns i veïnes ni als generals de la comarca sinó a interessos particulars i de partit en benefici dels respectius grups polítics, en virtut del pacte de la vergonya al Consell Comarcal de l’Anoia.

Cal posar de manifest que la despesa amb càrrecs de confiança s’ha disparat al Consell Comarcal (l’anterior mandat no n’hi havia cap). Actualment el govern del PDeCAT i el PSC han col·locat a la Sra. Carla Suárez amb un salari anual de 33.600€, que sumats als 59.000€ del nou gerent sumen 92.600 € en càrrecs de confiança propers al PSC de l’Anoia. Esquerra Anoia no ha presidit mai el Consell Comarcal, però ha format part dels últims governs, governs que en cap cas han actuat amb aquesta manca de respecte per la ciutadania i el territori, el Consell Comarcal requeria un gerent, Sí, però d’aquesta manera NO.