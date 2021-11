L’Antic Escorxador torna a ser a partir d’aquest dimecres punt de vacunació

La Regió Sanitària Catalunya Central reobre novament punts de vacunació centralitzats per poder administrar les dosis de reforç aprovades per a majors de 60 anys, per a professionals sanitaris i sociosanitaris i per a persones vacunades amb el vaccí monodosi Janssen. L’objectiu és facilitar l’accés a la vacuna en espais de fàcil accés, alguns dels quals ja havien acollit la vacunació en la fase comunitària i altres que ho havia fet només de forma puntual.

Quatre punts centralitzats a Manresa, Igualada, Vic i Berga

Per la necessitat de reforçar la campanya, i tenint en compte el volum que representen aquests col·lectius, la RSCC ha decidit tornar a obrir 4 punts a la regió amb format Punt de Vacunació Poblacional (PVP). Aquests punts, estaran operatius a partir de demà dimecres i podran arribar a administrar unes 12.000 dosis setmanals amb diferents horaris. A Igualada, el centre de vacunació serà l’Antic Escorxador i l’horari serà de dilluns, dimecres i divendres de 8h30’ a 14h30’ i dimarts i dijous de 14h a 20h. La capacitat resultant és d’unes 600 dosis per franja i per tant unes 3000 per setmana.

Es podrà agafar cita prèvia als quatre punts de vacunació poblacional via web https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/ i el registre es farà mitjançant K2 i, per tant, amb accés a qualsevol usuari de Catalunya.

També a través dels centres d’atenció primària es podrà agendar la vacunació a altres punts cèntrics de petites dimensions però que permetran treure l’administració del vaccí dels consultoris i CAPs.

A més, per a aquelles persones amb dificultats de desplaçar-se, també es farà vacunació oportunista als centres d’atenció primària.

140.000 persones de la regió cridades novament a vacunar

En aquesta nova fase de vacunació, la prioritat és protegir les persones més vulnerables i, per tant, administrar la dosis de record o addicional en els col·lectius en els que s’ha anat aprovant i que són els següents: persones grans institucionalitzades i persones institucionalitzades en centres sociosanitaris i sanitaris diferents a centres de gent; persones pertanyents al grup 7 i per tant en condicions de molt alt risc de patir malaltia greu; persones de 60 anys o més; personal sanitari i sociosanitari i persones que en el seu moment van rebre la vacuna de Janssen. En total, l’estimació és que en dos mesos es faci una crida a vacunar-se a prop de 140.000 persones de la regió sanitària.