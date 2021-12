Entra en funcionament el radar de la C244 al seu pas per Vilanova

Aquest divendres s’ha posat en funcionament el radar de la C244 que recorda als conductors que aquesta via està limitada a 30 km per hora. I és que aquest tram de via ja no té condició de carretera sinó de via de trama urbana, ja que pertany al municipi. El tram amb velocitat controlada va des de la rotonda de la Masia fins a la rotonda de la residència Amavir.

L’Ajuntament ha anunciat que aquests primers dies seran de prova, però a partir del 9 de desembre es començarà a sancionar. Amb tot, des de la Policia Local assegura que l’objectiu d’aquesta mesura no és recaptatòria sinó garantir la seguretat ciutadana. I és que per aquesta via hi passen cada mes més de 44.000 vehicles i més d’un 30% no respecten els límits de velocitat marcats. Aquesta zona ha vist augmentat el pas de vianants en els darrers temps, ja que està pròxima a un centre escolar i també a un centre comercial.