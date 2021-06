L’Anoia no registra cap defunció per coronavirus en l’última setmana

El Departament de Salut no declarava cap mort per coronavirus al conjunt del país aquets dilluns, una dada que no s’aconseguia des del passat mes de juliol, fa més de 10 mesos. A l’Anoia, en consonància amb la resta del país, les dades de la pandèmia van millorant amb el pas de les setmanes i des del 8 de maig només s’ha registrat una defunció per covid-19.

En els darrers dies, però, el risc de rebrot s’ha tornat a situar en risc molt alt i suma 149 punts i la taxa de reproducció (RT) és d’1,26. Pel que fa a la vacunació, en les dues darreres setmanes ha baixat una mica el ritme, però ja hi ha 41.404 primeres dosis posades a anoiencs i 19.745 segones dosis.