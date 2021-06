Veciana inaugura el nou Centre Cultural de “Cal Pesseta”

El passat dissabte 29 de maig a les 6 de la tarda el municipi de Veciana va viure un moment molt especial, amb la inauguració del nou Centre Cultural de “Cal Pesseta” situat al bell mig del nucli central.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde i regidors de l’Ajuntament de Veciana, el president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Pere Pons, alcaldes i regidors de poblacions properes així com un gran nombre de veïns i veïnes que volien conèixer aquest equipament cultural i social que donarà servei a tot el municipi.

En els seus parlaments l’alcalde, Jordi Servitje, va incidir en la importància del moment detallant els diversos motius de celebració. En primer lloc va recordar que aquest nou equipament és l’obra més gran, tant a nivell arquitectònic com a nivell econòmic, realitzada en els últims deu anys. Alhora, va relatar la remodelació urbanística del nucli de Veciana en els darrers vint-i-cinc anys la qual s’ha finalitzat amb la construcció d’aquest edifici. Així es va remuntar en aquell any 1996 moment en què es van haver d’enderrocar tres cases en ruïna que van donar lloc a la plaça actual, construïda en dues fases realitzades els anys 1999 i 2003. Al cap de nou anys, concretament l’any 2012, es va inaugurar la nova Casa Consistorial situada en una de les façanes de la plaça i amb la qual es va dignificar la gestió municipal i atenció ciutadana amb un nou edifici totalment accessible.

En els seus parlaments també va comentar la idoneïtat i necessitat d’aquest centre cultural en un municipi de 38,89 km2, on els seus dos-cents habitants viuen escampats en multitud de masies i cinc petits nuclis de població. Servitje va posar èmfasi en la gran feina que es fa des del consistori per promoure la cohesió social i l’enfortiment de lligams entre la seva població i que ara es podrà continuar i augmentar amb aquest nou equipament cultural i social.

Per finalitzar, va explicar el perquè del nom donat a l’equipament i és que en l’espai que ocupa hi hagué fins el mes de setembre del 2019 la casa de Cal Pesseta, la qual després de molts anys tancada i sense vida va caure en un estat de ruïna i deteriorament. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Veciana va decidir adquirir-la, l’any 2017, per construir-hi aquest nou edifici al bell mig del nucli central del terme. L’alcalde va remarcar la importància de mantenir la memòria històrica i popular del poble al·legant que per saber cap on anem cal saber d’on venim.

En el seu torn, el Diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, va elogiar la gran tasca del consistori vecianenc per haver aconseguit aquest nou equipament accessible, polivalent i totalment integrat a l’essència rural del poble. En els seus parlaments va esmentar la tenacitat i la constància per aconseguir els fons per poder fer realitat aquest edifici i alhora va anunciar les millores que es faran en els propers mesos, tant en la carretera BV-1005 que enllaça els pobles de Copons i Veciana, com en el camí rural que li dona continuïtat fins la carretera BV-1001. Ambdues són unes vies molt importants per vertebrar el municipi de Veciana ja que enllacen el seu nucli central amb els nuclis de Segur, Montfalcó el Gros o La Rubiola així com les poblacions de Copons, Sant Guim de Freixenet o Calaf.

Una vegada finalitzats els parlaments es va procedir al tall de cinta inaugural amb la presència de l’hereu i la pubilla d’aquest any, el Gabriel i l’Olivia. A continuació, els assistents, de forma esglaonada i seguint les mesures de seguretat vigents, van poder visitar tot l’edifici, que compta amb dues plantes de 385 m2 cadascuna on hi ha una sala de tallers, una sala polivalent, una cuina, uns lavabos, uns vestidors, un gran magatzem i un espai museogràfic on s’hi exposen els estris i elements antics que es conservaven a la casa de Cal Pesseta i que s’han restaurat totalment. Així en aquest espai, que també es pot veure des de l’exterior de l’edifici, s’hi pot contemplar l’antic carro, la pica de l’oli, el jou, les botes i un vaixell de vi, aquest últim datat de l’any 1783.

Amb la projecció d’un audiovisual on es veia la progressió i magnitud de les obres de construcció del centre cultural, iniciades el mes de setembre de l’any 2019 i finalitzades el gener del 2021, es va donar per tancat l’acte.