L’alcalde de Cabrera d’Anoia és condemnat per prevaricació i inhabilitat per cinc anys

El jutjat número 16 de Barcelona ha dictat sentència contra l’alcalde de Cabrera d’Anoia, Jaume Gorrea, a qui ha condemnat per prevaricació i ha inhabilitat per exercir en un càrrec públic durant cinc anys. Així ho confirma l’auto de la jutgessa Sonia Gutiérrez al qual La Veu de l’Anoia ha tingut accés.

L’escrit de la jutgessa dona per bons els arguments de la fiscalia i de l’acusació particular, Salus Monteagudo, actual regidor a l’oposició de Cabrera i exalcalde del municipi, en què s’acusava a Gorrea de concedir a l’empresa Construccions J. Riera unes obres de sanejament del camí de Canaletes a Sant Jaume Sesoliveres, sense haver passat l’alcalde tots els tràmits pertinents, per un valor de 209.000€.

El 19 de desembre de 2011, l’alcalde va aprovar l’expedient d’obres a través d’un decret “urgent i negociat sense publicitat”, i ho va fer, segons el fiscal i ara ratificat per la jutgessa, “conscient que el decret que havia aprovat era clamorosament contrari a la normativa aplicable”, a més que el Secretari municipal “el va informar degudament, tant de forma oral com també a través d’un informe”.

Per a pagar les obres, Gorrea va aprofitar una partida de diners d’una subvenció del PUOSC de la Generalitat. L’informe del Secretari, segons consta a l’escrit del ministeri fiscal i que va ratificar en el judici oral, deia que “la competència per la contractació i tramitació de l’expedient corresponia al ple i no a l’alcalde, ja que era un projecte superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament”. A més, el secretari també va advertir a Gorrea que “la utilització del procediment negociat sense publicitat era contrari a la normativa perquè el preu del projecte era superior als 200.000 euros i el projecte d’obres no tenia prou finançament perquè, encara que l’aportació del PUOSC estava aprovada, faltava l’autorització del departament d’Economia i Finances”.

I és per això que la jutgessa, diu en el seu escrit que durant el judici va quedar molt clar que “una cosa era aprova el projecte de sanejament de la carretera, cosa que van fer tots els grups polítics en el ple, i una altra cosa és com s’havia d’executar aquest projecte”. I afegeix que Gorrea, “amb independència del lloable interès per arreglar el camí veïnal, sabent que no es complien els requisits, va aprovar el decret tot i les irregularitats”.

De fet, en la mateixa resolució la jutgessa expressa que dona més credibilitat al testimoni del llavors secretari de l’Ajuntament, Luis Delgado, que no pas al de Jaume Gorrea, que va manifestar que no hi havia cap informe del secretari informant d’aquestes irregularitats.

Un capítol més de la inestabilitat política a Cabrera

Aquest és nou episodi de l’actualitat política al municipi del sud de la comarca, que ja va viure una moció de censura que va convertir Salustiano Monteagudo (PSC) en alcalde, i diversos episodis foscos amb acusacions a regidors de vendre’s per diners. Després d’aquesta sentència veurem com reacciona l’oposició, encapçalada pel mateix Monteagudo, del PSC, formació que té el mateix número de regidors que Esquerra. Caldrà veure si el regidor no adscrit, que ara mateix també forma part del govern, mou fitxa i es desmarca de la gestió de Gorrea i segueix donant-li suport.