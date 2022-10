L’Alberg de Sant Jaume de Jorba celebra el seu 10+2 aniversari

L’Alberg de Sant Jaume de Jorba finalment podrà dur a terme aquest mes d’octubre els actes de celebració del seu desè aniversari, dos anys més tard del previst arran de la pandèmia de Còvid-19. A la presentació dels actes, el responsable de l’alberg Mossèn Enric va recordar que aquesta celebració coincideix amb els actes de l’any Xacobeu, que s’ha allargatm i que aquest any també s’aprofita l’avinentesa de l’any Ignasià. «Pel nostre alberg, durant tot aquest temps, han passat milers de persones de tot el món i han fet estada a Jorba. Per aquest motiu volem celebrar-ho fent una gran festa!», va recordar Enric. Les primeres activitats de l’aniversari seran aquest cap de setmana i acabaran amb una tercera jornada, dimecres 12 d’octubre.

La pel·lícula ‘The way’, dirigida per Martin Sheen i que té com a protagonista el Camí de Sant Jaume, es projectarà demà dissabte 8 d’octubre a les 17.30 h al centre de dia del carrer de la Llibertat. Després, a les 20 h, el monjo de Montserrat G. Ramon Oranias farà la conferència ‘Acollida i espiritualitat en el camí de Sant Jaume’, seguit d’un tast de pa del forn de Jorba amb oli de Can Gibert i sucre i vi.

Les activitat de diumenge començaran amb el gran repic de campanes i la missa solemne d’aniversari en honor a Sant Jaume, amb l’acompanyament musical del Grup de músics de Sant Genís, a les 11.30 h. Tot seguit, a les 12.15, davant de l’església es farà la cercavila amb els gegants i capgrossos de Sant Genís, Jorba i de pobles veïns. Més tard la Plaça de la Font acollirà primer l’actuació dels Bastoners de Copons i del Grup de caramelles de Jorba a les 12.45 h, i després, a les 13 h, l’entrega dels premis del concurs de cartells que han fet tots els infants de l’escola Guerau de Jorba, amb els germans Albert i Oriol Álvarez Marsal com a jurat. Tot seguit, a l’alberg, s’inaugurarà l’exposició permanent dels quadres dedicats a Jorba d’Isabel Fargues, de la qual es podrà adquirir un llibret explicatiu de les obres exposades per 3 euros. Al mateix temps també s’inaugura una exposició de fotografies i records dels 12 anys de funcionament de l’alberg, amb imatges que mostren com la gent del poble ha anat ajudant en les tasques necessàries perquè els serveis que ofereix l’alberg funcionin. Els actes del matí acabaran amb un aperitiu a la plaça de la Font.

I a la tarda, a les 18 h, la mateixa plaça acollirà el Gran ball folk amb el grup Dos a Trio, amb servei de bar a càrrec del Grup de joves de Jorba i xurros amb xocolata. En acabar el ball serà el torn del castell de focs, amb una copa de cava per a tots els assistents.

Les activitats de dimecres dia 12 començaran a la plaça de la Font ben d’hora, a les 8.30 h, amb l’esmorzar i benedicció del pelegrí, als quals seguirà la sortida de la caminada popular, que arribarà fins a l’ermita de Sant Jaume Sesoliveres i tindrà una durada aproximada de 2 h 30’. A la tornada, a les 12 h a la plaça de la Font, els caminants es trobaran la ballada de sardanes amb el Quintet de cobla Terres de Marca i el vermut organitzat pel Grup de Joves de Jorba.

Els actes de celebració de l’aniversari de l’Alberg de Sant Jaume de Jorba compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Jorba, de la parròquia de Sant Pere de Jorba, del Monestir de les Carmelites descalces, de l’Associació de Gent Gran de Jorba, del Grup de Músics de Sant Genís, de l’Escola Guerau de Jorba, de Jardineria Travé, de BonÀrea, de Peixos Dueñas, del Grup de caramelles de Jorba, del Grup de bastoners de Copons, del Grup de Joves de Jorba i de les colles geganteres de Sant Genís i capgrossos de Jorba, de Calaf, de Sant Martí Sesgueioles, de Prats de Rei i de Copons.