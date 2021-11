L’Ajuntament de Tous s’oposa “frontalment” a la construcció de la MAT que creua la comarca

L’Ajuntament de Sant Martí de Tous ha reaccionat de manera unànime i contundent contra el projecte de construcció d’una línia de Molt Alta Tensió (MAT) que l’empresa privada Forestalia té intenció de construir properament i que creua el terme municipal.

Tots els grups municipals (ERC, CUP i JuntsxTous), han acordat plantar cara al projecte, del qual no en tenien cap coneixement, i impedir que tiri endavant per tots els mitjans possibles ja sigui a nivell institucional, jurídic, o mitjançant mobilitzacions ciutadanes.

A més de presentar-hi al·legacions com a consistori, també compten amb el suport polític i jurídic de la Generalitat de Catalunya i d’algunes de les Diputacions per on passa la línia, i esperen comptar també amb el suport de la resta de municipis afectats i del Consell Comarcal de l’Anoia.

Es tracta d’una línia de 400KV de tensió i de construcció privada, de 147 km de llargada amb origen a la Franja de Ponent (Baix Cinca) i fins a Hostalets de Pierola Pierola, que creua diverses comarques, amb l’agreujant que en el cas de l’Anoia passa molt a prop de nuclis habitats i parteix municipis com Bellprat, Sant Martí de Tous, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Piera, Masquefa i Els Hostalets de Pierola.

El passat 11 de novembre el BOE va publicar l’Avantprojecte de la MAT, impulsat per l’empresa privada Forestalia, i això ha encès totes les alarmes de l’Ajuntament de Tous que l’única constància que en tenia era una petició de reunió de l’empresa on no s’especificava el motiu de la trobada.

Des de l’Ajuntament, fan una crida a tot el municipi a mobilitzar-se. Des del consistori s’ha explicat que “el projecte és una autèntica bestiesa, amb torres de més de 80 metres d’alçada, i suposaria un impacte brutal al territori, no només paisatgístic sinó que també pot comportar riscos per als veïns”. És per això que tots els grups municipals han acordat fer pinya i aquesta setmana mateix començaran diferents accions per mostrar la seva oposició contundent al projecte.