La Xarxa porta “La faula de l’esquirol”, de La Baldufa, a l’Ateneu

El grup La Xarxa d’Igualada continua amb la programació d’espectacles per a tota la família. Per demà diumenge 17 d’octubre, a ¼ d’1 del migdia ha organitzat una representació de La faula de l’esquirol, el darrer espectacle de La Baldufa. Una faula que pretén fer-nos reflexionar sobre el món en què vivim. L’espectacle tindrà lloc al Teatre Municipal l’Ateneu.

La companyia està formada per Carles Pijuan, Enric Blasi, Emiliano Pardo i Ferran López. La direcció és de Jokin Oregi, que també n’és l’autor conjuntament amb la companyia. Carles Pijuan ha fet l’escenografia, i el vestuari, Rosa Solé. La música és d’Òscar Roig i el disseny d’il·luminació de Miki Arbizu. El pianista en escena, Pau Elias.

El preu de les entrades és de 7 € i de 5 € per als socis de La Xarxa. Les entrades es poden comprar a https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa.

La faula de l’esquirol

El gran eriçó viu plàcidament a l’ombra d’un gran roure, i té cura dels seus mentre gaudeix del seu raconet de món. Un dia, però, aquesta pau es veurà pertorbada per l’arribada d’un esquirol amable, trapella i juganer. La seva convivència no serà fàcil. Descobrirem un eriçó esquerp i protector, i un esquirol amb ganes de saber i de compartir.

Una de les característiques de les faules és que sempre acaben amb una conclusió moral. Així doncs, de què ens vol parlar La faula de l’esquirol? Amb aquest espectacle, La Baldufa us proposa pensar, reflexionar i aprofundir sobre la diferència i el mestissatge. L’eriçó i l’esquirol són molt diferents, però tenen infinitat d’oportunitats per aprendre i compartir plegats.

La Baldufa, companyia de comediants

La companyia de comediants La Baldufa va néixer a Lleida l’any 1996. Entre els seus objectius hi ha la voluntat d’oferir espectacles d’alta qualitat artística, i crear espectacles multidisciplinaris utilitzant el màxim de recursos teatrals. Fa teatre per a tots els públics, especialment adreçats als infants. Uns espectacles compromesos amb valors com la solidaritat, la tolerància i el respecte.

Durant aquests anys ha creat una quinzena d’espectacles: El Baró de Munchausen, El llibre Imaginari, Cirque Déjà Vu, El Príncep Feliç, Guillem Tell, Pinocchio, Safari, Mon pare és un ogre, Bye, Bye Confetti) o bé itinerants (Drago, Zeppelin), o instal·lacions (Nautilus) aptes per a tots els públics. Amb els seus muntatges han aconseguit premis al FETEN de Gijón, la Fira de Titelles de Lleida, però també a Barcelona, Tarragona, Múrcia i Nerja, entre altres. El darrer i més important el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2020 atorgat pel Ministeri de Cultura.