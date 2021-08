La UEA forma a 140 persones treballadores el primer semestre de 2021

Seguint els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses del territori, la Unió Empresarial de l’Anoia ha seguit organitzant i impulsant tot un seguit de cursos per a persones treballadores, professionals autònoms i desocupades, per tal d’augmentar les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal per millorar la seva ocupabilitat.

En aquest sentit, des del gener fins al dia d’avui, s’han organitzat 11 cursos que han comptat amb un total de 139 persones que els han realitzat. Entre els quals, hi ha hagut cursos bonificats –basats en la gestió de projectes, Microsoft Teams, liderar persones en entorns virutals, com vendre en temps de Covid-19, com donar feedback eficient, finances i eines tècniques i comunicatives per treure el màxim profit a les classes virtuals- i subvencionats –sobre compatibilitat bàsica, nòmines i Seguretat Social, gestió de l’estrès i Programació Neurolingüística-. Tots aquests cursos s’han basat a fomentar l’ocupació, garantir el benestar dels treballadors i treballadores en un entorn de treball en canvi constant –ja sigui per la irrupció de les noves tecnologies a l’empresa com el nou paradigma virtual obert per la pandèmia de la Covid-19-, amb tota una campanya de formació dissenyada a mida de les necessitats específiques de cada empresa i organització. En definitiva, una oferta formativa completa i avalada per professionals docents que tenen una trajectòria reputada i de prestigi, i on els i les alumnes, que han completat aquests cursos, ho han valorat també de forma satisfactòria.

Tenint en compte les circumstàncies actuals generades per la pandèmia del coronavirus, tots els cursos presencials s’impartiran amb totes les mesures de seguretat, distància i higiene, necessàries per als i les alumnes. A més, també hi ha cursos que ofereixen la possibilitat de realitzar-se de forma híbrida, fent que els i les alumnes, segons les seves necessitats, puguin escollir la seva modalitat: ja sigui presencialment o virtualment.

Formació subvencionada

Entre aquests cursos que arrencaran al mes de setembre, es troben els de formació subvencionada, adreçada prioritàriament per a treballadors i treballadores en actiu. Les persones en situació d’atur es podran apuntar en llista d’espera i cobriran les places disponibles. Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.

Entre aquests cursos de formació subvencionada, es pot escollir la modalitat online o presencial. L’oferta formativa d’aquest tipus de formació és la següent: Comptabilitat avançada, Mindfulness, sumilleria i maridatge, i nòmines i Seguretat Social II.

Formació executiva i especialitzada

L’altre tipus de formació que presenta la Unió Empresarial de l’Anoia és l’executiva i especialitzada, amb possibilitat de bonificació. En aquest sentit, des de l’entitat empresarial es presenta tot un seguit de cursos que permetran a les persones participants, impulsar el seu futur i encarar la projecció i talent amb tot un ventall de possibilitats per millorar i especialitzar-se.

L’oferta formativa per aquest tipus de formació és la següent: Curs online per aprendre a bonificar la formació de les empreses (de 12h per aprendre com bonificar la formació de l’empresa mitjançant la Fundae); Postgrau en Comerç Internacional (postgrau que tindrà lloc al Campus Universitari d’Igualada-UdL i que està organitzat conjuntament per Modacc, Fagepi i Fitex); un curs online d’Excel inicial (de 15h, per aprendre els coneixements bàsics d’aquest programa d’Office); un curs sobre com liquidar de forma ràpida les obligacions fiscals i mercantils (de 5h i quer permetrà adquirir els coneixements necessaris per poder liquidar de forma senzilla, ràpida i pràctica les diferents obligacions fiscals, comptables i mercantils de les societats); el curs d’Excel nivell mig (de 10h i que permetrà als alumnes adquirir els coneixements necessaris per poder elaborar i utilitzar fulls de càlcul amb habilitat) i un curs online d’atenció telefònica, un curs de 10h que posarà el focus a adquirir habilitats comunicatives adients al telèfon per tal de gestionar de manera resolutiva les queixes i reclamacions dels clients.

Per a més informació sobre l’oferta formativa, i consultar l’opció de bonificació de cada curs, podeu consultar al web de la UEA: www.uea.cat o bé escriure un correu electrònic a formacio@uea.cat