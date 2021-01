Acaba amb èxit el Curs d’Atenció Sociosanitària i treball domèstic a Càritas

El mes de febrer Càritas Anoia-Segarra va començar la 8a edició del curs d’Atenció Sociosanitària a la persona i treball domèstic. Després d’una aturada de 6 mesos per l’estat d’alarma degut a la COVID19, el setembre es va poder reprendre i s’ha finalitzat el desembre. Aquest curs està cofinançat pel POISES (Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social) 2020-2023 de la Unió Europea.

Hi han participat 15 persones que han rebut 300 hores de formació, en els àmbits de la cuina, el treball domèstic i l’atenció a la persona. Han dedicat 80 hores a fer pràctiques en diferents serveis d’atenció a domicili i residències de la nostra comarca. Com a novetat d’aquest curs les alumnes que tenien experiència demostrable han pogut convalidar les pràctiques.

Per a la preparació i organització del curs, s’ha comptat amb la col·laboració de cinc persones voluntàries de l’entitat, amb una desena de professionals del sector i quatre empreses contractades (neteja, cuina, manipulació d’aliments i fisioteràpia).

Per a la realització de les pràctiques s’ha comptat amb la col·laboració del servei d’Atenció Familiar de l’Anoia i Las Hermanitas de los Ancianos desamparados. Gràcies a elles les participants han pogut realitzar pràctiques reals, garantint la qualitat dels aprenentatges i fent possible que les alumnes accedeixin a la bossa de treball d’aquestes empreses.

El curs ha augmentat els coneixements i habilitats de les participants alhora que ha contribuït al seu apoderament. La dada més rellevant és que un 55%, de les alumnes han trobat feina durant la realització del curs o un cop finalitzat.

Paral·lelament al curs, des de Càritas treballen també per incrementar les oportunitats de treball de les persones participants, afavorint la intermediació laboral entre empreses i famílies ocupadores.

Els bons resultats i valoracions d’aquest curs, els anima a preveure també una pròxima edició que comenci al setembre de 2021.

