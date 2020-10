La Gaspar fa una visita guiada al Rec de la mà d’artistes urbans

Chema-b i Ginagiore són una parella d’artistes urbans amb una llarga experiència en el món de la pintura mural. Durant el mes d’octubre a La Gaspar podem contemplar la seva obra, en una mostra on ens presenten diversos treballs realitzats sobre tela i fusta. En aquesta exposició es pot apreciar el seu personal estil, fruit del treball dels últims anys.

El passat dimecres 14 d’octubre els i les alumnes/as de 1r d’Assistent al producte gràfic imprès de La Gaspar van realitzar una sortida guiada pel barri del Rec, acompanyats de la Gina Giore, un recorregut per contemplar i comentar els grafitis i les pintures murals, que realitzen aquests artistes locals.

Amb la Gina van comentar els murals, el seu procés de treball, la realització dels esbossos i els materials emprats, etc. Després d’aquesta sortida s’ha projectat una activitat dins la unitat de formació 2 del mòdul d’Autoedició on l’alumnat utilitzarà aquests coneixements per dissenyar un mural. Més endavant, partint d’aquests treballs realitzats, faran un mural col·laboratiu entre l’alumnat i els artistes.

La visita va ser una gran experiència per tot l’alumnat, que va conèixer de primera mà la feina i obra d’aquests creadors. Així hi va poder establir un diàleg per entendre les claus per desenvolupar-se i poder realitzar intervencions en espais urbans.