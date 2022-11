La Festa de la Ratafia es consolida amb èxit de participació

Un local de Xauxa ple amb gent de totes les edats i ambient des del matí fins ben entrada la nit va mostrar, una vegada més, que les tradicions esdevenen festa si les cuides i les acompanyes de bones propostes i gent a qui faci vibrar.

Després de les activitats infantils en què van participar més d’una vintena de nens i nenes, va tenir lloc el popular dinar ratafiarire que enguany va aplegar a 115 persones. 5 graelles per fer costella a la brasa i una enorme paella pels vegetarians per fer el dinar per a tots els comensals.

Les activitats de tarda, començant pel bingo, les divertides i punyeteres corrandes i danses d’en Pere de les Cabres van precedir l’esperada entrega de premis d’enguany.

Després d’una debatuda valoració del jurant, Montserrat Ribé va rebre el primer premi, un quadre d’Art de la Terra, essent ja una de les guanyadores consolidades d’aquest certamen. El segon premi va ser per Maite Subirana que va rebre un lot de carn de Cal Fum i el tercer premi, un esmorzar a Cal Maginet per a Joel Roca.

El vespre es va allargar amb concert i festa a càrrec de Jam Jamaica i va tancar la jornada el sopar i la sessió de punxa-discs al Casal Popular el Foment

La XVII Festa de la Ratafia de l’Anoia, organitzada pels Amics de la Ratafia, va ser possible gràcuies a la col·laboració dels tres establiments que van proporcionar els premis pels guanyadors del concurs a més de Fidel Serra, Rec Brew, L’Ou com Balla, Igualavins, Bocins per Xalar i el Celler Figueres.