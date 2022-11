Castellolí destinarà 200.000€ a la rehabilitació i millora de l’Església Vella i al Castell d’Aulí

Castellolí ha aconseguit una subvenció per a la rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials, dins el Programa sectorial, que la Diputació de Barcelona va aprovar el passat mes de febrer, en el marc del Pla de concentració de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

En el cas de Castellolí, s’ha concedit una subvenció d’un total de 200.000€, dels quals 155.000€ aniran destinats a l’Església Vella de Sant Vicenç, molt apreciada pel poble. L’edifici, que està situat al costat del cementiri del poble, és un temple barroc que va ser construït l’any 1705 i es troba mig esfondrat des del 1936. El consistori ja fa temps que hi ha anat fent diverses actuacions i intervencions, però amb aquests diners es podrà incorporar una coberta transparent a la part que encara no està coberta de l’església i consolidar tots els murs que hi ha. L’alcalde de Castellolí, Joan Serra, es mostra orgullós i satisfet “és una bona notícia poder destinar aquests diners en aquest bé cultural, un espai que cada vegada és més utilitzat per activitats culturals, però també socials i lúdiques”.

Seran 45.000€ – la resta de subvenció – els que el consistori invertirà per continuar avançant amb la investigació i aixecament arqueològic del Castell d’Aulí de Castellolí (segle XII). Aquest bé d’interès nacional també havia aconseguit, en diverses ocasions, altres ajudes, però amb aquesta aportació es podrà avançar en el descobriment del castell. Serra apunta que “també és una notícia fantàstica, una part que encara no s’ha fet l’aixecament arqueològic, la podrem descobrir gràcies a aquests diners i ens permetrà conèixer millor el castell del nostre poble”.

El Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials va ser aprovat el febrer de 2022 per la Diputació de Barcelona per millorar la seguretat, el confort, l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’aquests equipaments; garantir la pervivència o l’adequació per a ús públic del patrimoni arquitectònic local, donar valor i difondre les restes dels jaciments arqueològics, així com contribuir a la generació de riquesa i a la creació de noves oportunitats per al teixit productiu i empresarial local. El Programa està dotat amb 15 milions d’euros i va destinat a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades.