La CUP Anoia critica Junts i PSC per augmentar un 19% els sous dels representants polítics del Consell Comarcal de l’Anoia

L’esquerra independentista també critica el pacte sociovergent perquè exclou els partits de l’oposició de tots els organismes on participa el Consell Comarcal

Les candidatures de la CUP Anoia han fet públic un posicionament crític davant de l’aprovació del Cartipàs del Consell Comarcal de l’Anoia que es va aprovar el dilluns 31 de juliol. El Cartipàs estipula els salaris i dietes que cobraran les conselleres i els consellers de l’equip de govern que formen Junts i PSC. L’esquerra independentista critica que “respecte al mandat 2019-2023, Junts i PSC han aprovat un increment del 19% del cost total de la retribució bruta anual”, fet que consideren que és una vergonya en el context d’un atur estructural molt elevat, una inflació galopant i una pujada dels preus de la vida que està fent molt difícil la vida de les classes populars de l’Anoia. La pujada dels sous dels polítics beneficiarà al president del Consell Comarcal, Jordi Parcerisas (Junts) i Josep Lluís Gorgori i Aaron Alcázar (PSC).

La CUP vota en contra de la pujada de sous

La CUP es va quedar sola votant en contra de la pujada de sous dels representants polítics, que va ser aprovada amb els vots de Junts, PSC i VOX i amb l’abstenció de la resta de partits de l’oposició. L’esquerra independentista critica que el govern de Junts i PSC no hagin mogut fitxa per resoldre el problema laboral que hi ha al Consell Comarcal i que, en canvi, el primer que hagin fet en iniciar el mandat sigui apujar-se el sou. En aquest sentit, van reclamar que les treballadores del Consell tinguin unes condicions laborals dignes, revisar la relació de llocs de treball aprovada en l’anterior mandat i accelerar el procés per consolidar tots els llocs de treball de la institució.

L’oposició, exclosa de tots els organismes

Així mateix, la CUP també crítica que el govern de Junts i PSC hagi exclòs als partits de l’oposició de tots els organismes on hi ha representació del Consell Comarcal de l’Anoia, com el Consorci Sanitari de l’Anoia, la Fundació Tutelar de l’Anoia, les comissions de seguiment del dipòsit de residus de Castellolí, Hostalets de Pierola i Pujalt o l’Associació del Parc Agrari de la Conca d’Òdena. En aquests organismes, l’equip de govern del Consell Comarcal de l’Anoia ha decidit que només hi participin representants de Junts i PSC, en una demostració de la manca de transparència del govern sociovergent. Consideren que és una mala manera de començar el mandat excloure els partits de l’oposició i reclamen explorar les possibilitats de facilitar la participació en aquest organismes.