La coproducció igualadina sobre Xirinacs “Sis nits d’agost” encetarà les projeccions de Zoom Km0

Les produccions locals també tindran el seu espai en el Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya amb la secció Zoom Km0. El certamen, que enguany celebra 20 anys, tindrà lloc del 22 al 27 de novembre a Igualada i compta amb un total de cinc projeccions de collita local, que es podran veure al Cinema Ateneu entre el dimecres 23 i dissabte 26 de novembre de forma gratuïta.

La programació donarà el tret de sortida amb la projecció del film Sis nits d’agost, coproduïda per Mallerich Films, del productor igualadí Paco Poch, Nanouk Films, amb la col·laboració de la CCMA. La pel·lícula catalana, dirigida per Ventura Durall, està basada en el llibre de Jordi Lara i se centra en els darrers dies de vida de Lluís Maria Xirinacs, interpretat per Manel Barceló. El protagonista, un religiós, filòsof i activista polític, surt de Barcelona camí a la muntanya un dilluns d’agost de 2007 quan complia setanta-cinc anys.

Sis dies més tard, un boletaire el troba tirat sobre un prat, mort. Deu anys més tard, la Duna, una escriptora en crisi creativa i personal, busca el sentit últim d’aquesta mort. Sis nits d’agost és un drama biogràfic que s’ha rodat aquest 2022 a Barcelona, Ripoll i Ogassa i es podrà veure el dimecres 23 de novembre a les 21:30h a la Sala Petita del Cinema Ateneu d’Igualada.

El dijous 24 de novembre, serà el torn d’Una película sobre parejas, un film dirigit pel capelladí Oriol Estrada i la seva parella Natalia Cabral estrenat el 2021 que relata les peripècies d’una parella de directors que decideixen fer un documental sobre parelles enamorades.

La resta de projeccions tindran lloc el dissabte 26 de novembre a partir de les 19:30h de la tarda amb una sessió continua a la Sala Petita del Cinema Ateneu; es podran veure dos curtmetratges realitzats per anoiencs: el curtmetratge de 8 minuts I quan la vida cau, dirigida per Víctor Sastre, i el curtmetratge Los Pajarillos, dirigit per Gerard Aguilera i produït per Maria José Garcia amb una durada de 12 minuts. Tancarà la sessió del Zoom Km0 el documental Amics, dessous la cendre, dirigida de Víctor Simal.

Les entrades per veure aquestes cinc projeccions seran gratuïtes, però caldrà reserva prèvia, que es podrà fer a partir del dia 11 de novembre a través de la pàgina web del Zoom www.zoomigualada.org , de l’Ajuntament i del Teatre Municipal Ateneu.