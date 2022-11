La COP27 i els canvis abruptes en el clima

Els últims vuit anys han estat els més calorosos des que hi ha registres, segons constata l’informe provisional de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) per al 2022, presentat a la COP27, la cimera climàtica que ha començat aquest diumenge 6 de novembre a Sharm al-Sheikh, a Egipte. I aquests problemes han afectat no només els països menys responsables de les emissions, sinó també les societats ben preparades.

Contenir l’escalfament a 1,5 °C, com es va pactar a l’Acord de París com a objectiu per a finals de segle, és pràcticament impossible i l’ONU ha vaticinat que la pujada serà de 2,8 °C el 2100. Algunes dades:

– Gasos hivernacle

El diòxid de carboni, el metà i l’òxid nitrós han tornat a assolir nivells rècord el 2021 i les dades del 2022 indiquen que continuen a l’alça.

-Temperatura

La temperatura global mitjana del 2022 es calcula que serà d’1,15 °C (entre 1,02 i 1,28) per sobre de la de l’època preindustrial (entre 1850 i 1900). El període entre 2015 i 2022 s’estima que serà el més calorós des que hi ha registres.

– Glaceres i gel

El desgel de les glaceres dels Alps ha batut rècords aquest 2022, amb retrocessos d’entre 3 i 4 metres de gruix, substancialment superiors als rècords previs del 2003.

– Nivell del mar

El desgel ha comportat una acceleració de l’increment del nivell del mar.

Entre el gener del 2021 i l’agost del 2022 ha pujat uns 5 mil·límetres, mentre que en els últims 30 anys, entre 1993 i el 2022, la pujada anual ha rondat els 3,4 mil·límetres.

El ritme de pujada de nivell del mar s’ha duplicat des del 1993. Ha assolit un rècord aquest any i ha pujat gairebé 10 mil·límetres des del gener de 2020.

Només els dos últims anys i mig representen el 10% de l’augment global del nivell del mar des que van començar els mesuraments per satèl·lit, fa uns 30 anys.

-Temperatura del mar

L’aigua del mar, que concentra el 90% de la calor acumulada per les emissions de gasos d’efecte hivernacle, està més calenta que mai.

S’ha anat escalfant molt durant les últimes dues dècades, ha arribat a nivells rècord el 2021 i s’espera que continuï elevant-se en el futur. Un canvi, recull l’informe de l’OMM, que és “irreversible” per centenars o milers d’anys.

Però un informe recent de Copernicus i el Centre Europeu de Predicció amb els paraigües de l’Organització Meteorològica Mundial va publicar que Europa s’escalfa el doble de ràpid que la mitjana del planeta.

Entre el 1991 i el 2021, només l’Àrtic s’ha escalfat més de pressa que Europa, però no està entre les 6 regions definides per l’Organització Meteorològica Mundial, l’OMM, que forma part de l’ONU i mostra que al continent la temperatura ha pujat 0,5 °C cada 10 anys des del 1991.

També detalla que les glaceres dels Alps han perdut 30 metres de gruix des del 1997 i que el gel de Groenlàndia s’està fonent ràpidament, i farà pujar el nivell dels mars.

Tot plegat, “Mala peça al teler”!