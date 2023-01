La CGT denuncia que el servei de recollida de voluminosos d’Igualada incompleix la normativa de reciclatge

La Secció Sindical de la CGT de la Societat Mediambiental d’Igualada ha sol·licitat per carta quin ha de ser el tractament dels voluminosos -electrodomèstics, mobles, trastos domèstics…- a la ciutat davant el que creuen que es tracta d’una manca de compliment de la normativa. La CGT denuncia que l’empresa municipal que gestiona els residus i deixalles de la ciutat no té unes directrius clares de com s’han de tractar aquest tipus de residus.

Denuncies que tots aquests residus domèstics grans son enviats a l’abocador de Tivissa, a 140 quilòmetres d’Igualada, i que allà no són degudament reciclats com indica la normativa europea 2018/851.