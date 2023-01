L’Igualada Femení HCP no pot amb el Vila-sana

IGUALADA FEMENÍ HCP GRUPO GUZMÁN 1

CP VILA-SANA 6

L’Igualada Femení Grupo Guzman va encetar la segona volta de l’OK Liga cedint a Les Comes (1-6) davant un CP Vila-sana que va passar per Les Comes mostrant les seves credencials de clar aspirant a guanyar l’OK Liga Iberdrola. Les igualadines van poder aguantar l’allau de joc de les del Pla d’Urgell durant els primers dotze minuts de partit, gràcies a una bona defensa i a una Laia Navarrete que va tornar a realitzar un gran partit tot i encaixar finalment sis gols. El Vila-sana va ser una piconadora, sempre liderades per Luchi Agudo, les germanes Fernández Offredi i les germanes Porta, i amb complements de luxe com Laura Barcons o Maria Figuerola. Però va ser la també Dai Silva l’encarregada d’avançar per partida doble a les visitants amb llançaments impossibles per a la portera igualadina.

Amb el 0-2 el domini visitant va continuar, i Julieta Fernández no va poder superar a Laia Navarrete en una directa molt ben aturada per la portera igualadina. Les jugadores de l’Igualada Femení Grupo Guzman van tenir les seves oportunitats, però entre la portera portuguesa Sandra Coelho i l’entramat defensiu de les de Lluís Rodero, no hi havia manera d’escurçar distàncies. I quan quedaven poc més de dos minuts per arribar al descans Maria Figuerola desviaria un llançament exterior per situar un 0-3, resultat amb què s’arribaria al descans i que seria tota una llosa per a les de Carles Marín.

A la represa, l’Igualada Femení va anivellar el joc per moments i va tenir opcions per escurçar distàncies, però no va ser possible, i, en canvi, el CP Vila-sana faria el 0-4 per mediació de Luchi Agudo, furgant en una ferida excessiva. Aquest gol no va arronsar a les igualadines, que van continuar intentant-ho, sense sort. La capitana visitant Maria Porta faria el 0-5, i poc després Carolina Herrera tindria una falta directa que no va poder transformar. Però, jugant encara en superioritat, Marina Monge faria el gol de l’honor igualadí en transformar una gran assistència de la jove Gina Balcells. Van continuar passsant els minuts, amb recital d’aturades d’ambdues porteres, fins que a onze segons de la conclusió Victòria Porta faria el definitiu 1-6, transformant una falta directa per la desena amonestació de les igualadines.

Tot i la derrota, es va veure un Igualada Femení Grupo Guzman que en cap moment li va perdre la cara al rival, que va defensar amb intensitat i ordre en moltes fases del partit, però que va topar amb un CP Vila-sana que no va donar cap opció i que va mostrar una rotació de plantilla temible.

El proper partit, a la pista del CP Fraga, dissabte a les 7 de la tarda

Després d’aquest matx, l’Igualada Femení Grupo Guzman és dotzè a la taula, amb 12 punts. Les igualadines jugaran el proper dissabte (19.00 hores) a la pista del Club Patí Fraga, l’equip revelació de la categoria, actual quart classificat i un rival que ve de guanyar a la pista del Telecable HC (2-3). L’objectiu de les igualadines és repetir les bones actuacions dels darrers partits, en què estan competint de tu a tu, i han millorat especialment a nivell defensiu. L’equip igualadí, que en el partit de la primera volta va tenir moltes opcions davant el CP Fraga tot i perdre 1-3, ha d’intentar mantenir la màxima intensitat dels darrers partits i intentar sorprendre a un rival que acostuma a jugar partits a marcadors curts.