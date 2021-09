Junts defensa que “no permetrem que ERC converteixi Igualada en la Barcelona de Colau”

Resposta de Junts per Igualada després que Esquerra acusés de censura al govern municipal per no permetre’ls penjar cartells en alguns espais de la ciutat. “L’espai públic és de tothom, i per això cal que el cuidem entre tots. Els botellots, els grafitis, empaperar parets, llançar papers a terra i també penjar cartells on no està permès, és incivisme. Per aquest motiu defensem fermament que cal combatre aquestes conductes per mantenir una ciutat neta i ordenada. Aquest és un deure de tota la ciutadania, però encara més per aquells que han de donar exemple perquè ostenten responsabilitats, com és el cas dels partits polítics”, comenten des de la formació que lidera el govern igualadí.

“Aquests darrers dies ERC Igualada ha volgut fer batalla política penjant uns cartells de propaganda en llocs no autoritzats. L’actuació només pretenia embrutar un dels plens més importants de l’any, que és el de l’aprovació dels pressupostos del 2022, al qual ERC no va fer cap aportació. A falta de projecte, segueixen amb el victimisme i una política de baix nivell, omplint la ciutat de falsedats i fake news”, afegeixen des de Junts.

Per acabar el seu comunicat, la formació liderada per Marc Castells argumenta que “els partits polítics, entitats i ciutadania en general, disposen d’espais públics expressament habilitats per aquest tipus de publicitat. Junts per Igualada no permetrà que ERC converteixi Igualada en la Barcelona de Colau, on impera el desgavell i l’incivisme descontrolat”.