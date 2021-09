El Festival Zoom inicia l’aposta pels videojocs

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya se celebrarà del 23 al 28 de novembre a Igualada amb l’objectiu d’obrir-se a un públic més jove amb la incorporació de diverses plataformes tecnològiques i una nova categoria de videojocs a la Secció Oficial, que busca donar visibilitat a continguts més interactius adreçats a l’anomenada ‘generació Z’.

La inauguració del Zoom, en què s’estrenarà una producció de TV3, tindrà lloc el dimarts 23 de novembre a l’Ateneu Igualadí. El festival igualadí arriba a la 19a edició amb la voluntat de convertir-se en un certamen estratègic per a la ciutat d’Igualada i per a Catalunya. L’any passat, la pandèmia va obligar els impulsors a replantejar-ne el format, oferint diverses innovacions tecnològiques i una plataforma digital a través de la qual es van poder seguir estrenes, descobrir nous continguts i participar en les Zoom Class, entre d’altres. Enguany, el certamen recupera la presencialitat en la majoria d’activitats, però es manté un format híbrid per arribar a més espectadors.

El Zoom contempla cinc categories: Entreteniment, Informatius i Esports, Cultura, Ficció i la nova secció de Videojocs. Des del passat mes de maig, el festival ha rebut un total de 130 inscripcions en les diverses categories de la Secció Oficial, una trentena més que les rebudes en l’anterior edició. Els continguts provenen de diversos països, com Espanya, Itàlia, Rússia, Alemanya, Anglaterra, Polònia, Brasil, Turquia i Estats Units, entre d’altres. D’entre els 130 projectes presentats, se n’han escollit 47 que opten als Premis Zoom, atorgats per un jurat de professionals del sector: 9 en la categoria de Ficció, 12 d’Entreteniment, 10 de Cultura, 6 d’Informatius i Esports i 10 de Videojocs.

Aquest dimecres s’ha presentat la nova imatge del Zoom Festival, que ha estat creada per l’igualadí Pep Valls, de l’estudi Evvo Retail. Amb el lema Opening new doors(“Obrint noves portes”), la imatge gràfica que representarà el Zoom aquest 2021 vol ser una metàfora de l’obertura del certamen a nous continguts com són els videojocs, que han de permetre arribar també a nous públics i noves empreses productores. En la presentació també hi han intervingut l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, els codirectors del festival, Anna Cervera i Jordi Comellas, i Mireia Claret, presidenta de l’Ateneu Igualadí, seu de l’esdeveniment.

Una altra de les novetats destacades és la incorporació d’un campionat del videojoc League of Legends, que es jugarà 100% online durant el mes de novembre i la final del qual es podrà seguir en streaming. En aquest mateix sentit, el festival comptarà enguany amb un nou canal de Twitch, des d’on es difondran alguns dels continguts del certamen.

El Zoom estrena guardons

La 19a edició del Zoom Festival atorgarà, per primer cop, el Premi CIMA-Zoom Festival al Millor Format de TV per la Igualtat de Gènere, que reconeixerà la mirada d’igualtat de gènere en els formats televisius o per a plataformes OTT (Over The Top, de lliure transmissió). El premi es lliurarà amb la resta de guardons a la gala de cloenda, que tindrà lloc el dissabte 27 de novembre al Teatre l’Ateneu d’Igualada.

El Zoom Festival estrena en aquesta edició, també, el guardó Millor Streamer, que premia els continguts audiovisuals a les xarxes socials. Es decidirà per votació popular a través de les xarxes.

A banda, les produccions locals tindran també el seu espai amb la secció Zoom KM.0, i les millors produccions en català podran optar al Premi D.O. Catalunya. Així mateix, la direcció del Zoom Festival atorgarà els Premis d’Honor, que es donaran a conèixer pròximament i que en passades edicions han rebut persones com Jordi Évole, Mari Pau Huguet o Canal #0 de Movistar.

Oberta la convocatòria del Talent Campus de Formats

El Zoom Festival aposta per la formació, el descobriment del talent i la indústria amb activitats complementàries que es duran a terme durant els dies del certamen. És el cas de la cinquena edició del Talent Campus de Formats TV, una oportunitat per a joves creadors per desenvolupar idees pròpies de nous formats per a la televisió o altres canals amb el guiatge i la col·laboració de professionals del sector. Si bé el focus és principalment televisiu, també es valoraran projectes audiovisuals de naturalesa transmèdia que posin en joc altres plataformes de consum de contingut.

Ja s’ha obert la convocatòria i les inscripcions es poden fer a la web del Zoom Festival fins al 30 d’octubre. A causa de la situació actual de pandèmia de la covid-19, aquesta edició del 2021 el Talent Campus de Formats de TV serà online els dies 25 i 26 de novembre de 16h a 20h, amb una sessió presencial optativa el dissabte 27 al matí. El dissabte 27 de novembre es presentaran els projectes davant d’un panel professional format per representants de cadenes de televisió i productores participants al festival: TV3, Ganga TV i Movistar +, entre d’altres.

A més, els formats seleccionats en les categories de no-ficció seran objecte d’estudi dels estudiants universitaris a les Zoom Class, classes magistrals de formats de televisió impartides per professionals del sector audiovisual, que en aquesta edició recuperen també la presencialitat.

El 8è Showcase de Pilots de Ficció ja té finalistes

Un altre dels projectes que s’emmarquen en el Zoom Festival és el Showcase de Pilots de Ficció, coorganitzat amb Serielizados, que proporciona als nous creadors l’oportunitat d’entrar en el món professional. El pilot guanyador del Premi del Jurat es donarà a conèixer en el 19è Zoom. Serielizados Fest 2021 ja té seleccionats els sis pilots de ficció que competiran per endur-se el premi de la 8a edició del Showcase de Pilots de Sèrie, el Premi del Jurat del Showcase, i que podran veure’s en dues gales obertes al públic durant les dates del Serielizados Fest, que se celebra del 19 al 24 d’octubre a Barcelona i del 27 al 30 a Madrid.

Els finalistes són:

‘Válidas’ (de Nacho P. Pardo, Victoria Martín i Carolina Iglesias)

‘Conversaciones’ (de Tomás Ratón i Pedro Delgado)

‘Lourdes y Concha’ (de María Gómez-Comino)

‘Best Boyfriend Ever’ (d’Alex Ygoa)

‘Querida Conchi’ (de Rafillo)

‘Animal en serie’ (de Roger Torns)