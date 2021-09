Piera torna a acollir el Concurs de Teatre Amateur a partir de dissabte

Aquest cap de setmana es donarà inici a la 45a edició del Concurs de Teatre Amateur Vila de Piera, organitzat de forma conjunta per la Comissió de Teatre i l’Ajuntament. Durant els mesos d’octubre i novembre s’oferiran al Teatre Foment de Piera un total de nou representacions que aniran a càrrec de companyies d’arreu del territori. La primera en pujar a l’escenari aquest dissabte, dia 2 d’octubre, serà el Grup de teatre cassanenc, de Cassà de la Selva, amb la seva obra Litus, dirigida pel Marc Ciurana.

Fins al proper 27 de novembre hi actuaran també la companyia Anem de canto, de Sant Joan de Vilatorrada; Geneses Teatro de Peña Fragantina, de Fraga; l’Elenc dramàtic de Sant Vicenç dels Horts; el Grup de Teatre Tàndem, de Santa Perpètua de la Mogoda; el Casal Corpus grup de teatre, de Barcelona; MaGret Teatre, de Vilafranca del Penedès; la Companyia Paranys, de Sant Joan de Vilatorrada; i Teatre Associació Cultural, de Granollers. Totes les representacions començaran a les 19 hores.

El Teatre Foment complirà amb totes les mesures sanitàries de prevenció per la Covid: hi haurà un aforament limitat, una entrada única al recinte habilitada 30 minuts abans de l’inici de l’obra per evitar aglomeracions, distància de seguretat i ús obligatori de mascareta.

Recordem que el Concurs de Teatre Amateur Vila de Piera premiarà les tres millors representacions. Així mateix, hi haurà trofeus per als tres primers classificats en les categories de millor direcció, Memorial «Joan Quintana»; millor actriu; millor actor; millor actriu de repartiment; millor actor de repartiment; millor presentació escènica, Memorial «Paco Villares»; i un premi que s’atorgarà per votació popular.