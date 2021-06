Igualada tindrà una segona sala de cinema, també a l’Ateneu

Igualada tindrà una segona sala de cinema. Segons que ha pogut saber La Veu de fonts properes a la iniciativa, l’Ajuntament i l’Ateneu Igualadí han arribat a un acord per cedir durant 20 anys un espai de 83m2 situat a l’ala esquerra de la primera planta de l’Ateneu per tal que l’Ajuntament el destini a una segona sala de cinema, de format més petit que la primera, i que complementarà la programació cinematogràfica que es fa actualment, i amb força èxit, a l’Ateneu Cinema. Es tracta d’un acord molt similar al que ja va permetre, el desembre del 2016, inaugurar la primera sala a l’entitat, amb capacitat per a 129 persones, després d’uns anys sense cinema a Igualada després del tancament de les sales Kursal, al carrer Sant Magí.

Segons les mateixes fonts, l’Ajuntament durà a terme l’adequació de la sala durant aquest mateix any 2021 amb la voluntat de tenir-la enllestida a finals d’any, abans de l’inici de les festes nadalenques, l’època de l’any amb més espectadors al cinema. S’encarregarà del mobiliari de la sala i dotar-la, entre altres d’il·luminació zenital, equip de so, insonorització acústica, projector i pantalla gegant. Aquesta segona sala tindrà una capacitat per una cinquantena de places.

Abans de la pandèmia, hi havia un creixement d’espectadors cada any

L’Ateneu Cinema ha tingut sempre una molt bona resposta per part dels igualadins i anoiencs, la qual cosa convidava a l’optimisme. Abans de la pandèmia, les xifres d’assistència de públic eren creixents cada any.

En els primers 12 mesos d’obertura, durant l’any 2017, es va arribar a 26.725 usuaris. La xifra va pujar el 2018 28.132 espectadors, un 5% més que l’any anterior.

En el seu tercer any, el 2019, es van aconseguir les millors xifres des de la reobertura del cinema d’estrena a Igualada: 31.069 espectadors i 30.300 entrades venudes. Aquestes dades significaven un increment del 10% respecte al balanç que es va fer el 2018.

Òbviament, el 2020 és un any del tot inútil respecte les sales de cinema, a causa de les restriccions de la pandèmia de covid-19, i en bona part passarà el mateix amb el 2021.



Val a dir que no tot han estat sempre sessions de cinema d’estrena. També s’hi inclouen sessions infantils i familiars, projeccions del Cineclub Ateneu i del Cicle Gaudí, pel·lícules de cinema clàssic en versió original, o retransmissions en directe d’espectacles de dansa i d’òpera. És possible que, pel format d’algunes d’aquestes sessions, prengui tot el sentit aquesta nova segona sala, d’un aforament més reduït que també permetrà gaudir molt més projeccions amb una alta dosi cultural, que ja era, de fet, una de les principals idees de l’entitat quan es va impulsar la recuperació del cinema a Igualada.

Amb aquesta nova sala que estarà a punt per Nadal d’aquest any, l’Anoia passarà a disposar de cinc sales a la comarca. Les dues de l’Ateneu, dues més els Cinemes Mont-Àgora de Montbui (les de més capacitat, amb 422 i 110 seients, tancades des de març de 2020) i la del cinema de Sant Martí de Tous.

L’Ateneu ja va acollir la primera sessió de cinema a la ciutat, el 1904

La història del cinema a la ciutat és remunta a finals del segle XIX amb les primeres projeccions de la llanterna màgica, precursora del cinema. Així, la premsa de l’època recull que a la plaça de la Creu es va instal·lar una barraca on s’oferia un programa de «vistes fixes» i «fotografies en moviment». No va ser fins al 1904 que es van fer sessions de cinema a l’Ateneu Igualadí i es va projectar el film «La Bella dorment» i «altres quadres en moviment».

Però hi ha una data marcada amb força en la història del cinema a Igualada i l’Anoia: el 1923. Aquell va ser l’any de la inauguració del conegudíssim, durant molts anys, Cinema Mundial.

El Mundial, al passeig Verdaguer, era un edifici que va arribar a ser catalogat en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Tenia una capacitat de 1.402 localitats, i a més de la sala de projeccions un cafè per a 200 persones assegudes. A més de cine mut i sonor, s’hi va fer també teatre, revista, boxa, mítings, balls i recitals.

La primera pel·lícula projectada va ser “Charles Ray, boxeador” i el cine sonor s’hi va estrenar el 1932 amb “El desfile del amor”. El 2023 serà el centenari del primer cinema a la ciutat.