Aquest estiu es posa en marxa un projecte d’acompanyament i reforç escolar per l’alumnat d’ESO

El departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada posa en marxa el projecte “Suport a l’estiu: Endavant amb l’ESO” amb l’objectiu de dotar d’espais d’acompanyament a l’alumnat jove. Amb aquest projecte es dona continuïtat al reforç escolar engegat aquest curs, en línia amb les actuacions dirigides a promoure l’èxit escolar. L’activitat, de caràcter gratuït i presencial, es realitzarà del 5 al 23 de juliol de les 9:30h a les 12:30h i es dirigeix a alumnes de primer a quart d’ESO dels diferents centres d’educació secundària de la ciutat.

A més a més d’oferir suport a la realització de les tasques escolars per tal de reforçar l’assoliment de les matèries, també es duran a terme dinàmiques que treballin l’aspecte motivacional, les tècniques d’estudi i l’educació emocional. Des del departament d’ensenyament, la regidora Patrícia Illa explica que “aquest projecte s’emmarca en un seguit d’activitats que s’estan duent a Igualada per dotar els joves d’eines per a empoderar-los i ajudar-los a trobar el seu camí educatiu i laboral, en un pla per a treballar les oportunitats educatives que existeixen”.

El període d’inscripcions estarà obert del 4 a l’11 de juny. Per a més informació, es pot contactar al correu nosaltres@atlasfundacio.org o al telèfon 93 805 57 92.

El projecte compta amb la col·laboració del programa de cooperació territorial per l’orientació, avenç i enriquiment educatiu en la situació d’emergència educativa del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia de la COVID-19: #PROA+ 2020-2021 finançat pel Ministerio de Educación y Formación Profesional i pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.