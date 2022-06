Igualada celebra, diumenge, el 92è Aplec de la Sardana

Ha passat un any…, així començava la presentació del 91è Aplec de la Sardana d’Igualada l’any 2019, i qui hauria de dir que durant els dos anys següents Igualada quedaria orfe del seu estimat Aplec degut a les circumstàncies per tots ja conegudes. Malauradament hem sofert tots, uns potser més, altres menys, l’haver de conviure amb una pandèmia que ningú esperava i que segur que a més de una persona o família li ha fet perdre algun ésser estimat.

Ara que sembla que la vida es torna a estabilitzar, encara que no podem abaixar la guàrdia, tornarem a la feina que tenim encomanada l’Agrupació Sardanista d’Igualada que és la de continuar mantenint viva la flama de la sardana i una de les maneres de fer-ho és portar a terme l’Aplec, el nostre Aplec, el qual l’any 2025 farà 100 anys que se’n va fer el primer a l’ermita de La Sala, era l’any 1925.

L’aplec d’enguany no porta gaires canvis respecte als anys anteriors a la pandèmia; el lloc escollit és el mateix també dels últims anys, el nostre Passeig Verdaguer, entre el carrer St. Vicenç i el carrer Pare Carles.

El lema del programa escollit és: “Ens tornem a retrobar novament a l’Aplec, només continua ballant”, i de veritat, sí, ens fa molta il·lusió i alegria poder-nos trobar i poder tornar a enllaçar les mans per ballar la nostra dansa: ”La Sardana”.

Anem doncs a relacionar els diferents actes que tindran lloc:

Per començar, a les 9:30 h. hi haurà la 21à tradicional trobada d’intercanvi de plaques de cava, encara que enguany no hi haurà presentació de placa nova, es presentarà la de l’any anterior 2021 per motius ja prou coneguts.

La ballada del matí començarà a les 10:30 h., tindrem al matí les cobles Ciutat de Giro-na i Maricel de Sitges, les quals s’alternaran tocant cada cobla dues sardanes seguides i interpretant per acabar al migdia amb la sardana de conjunt: Pubillatge, de Manuel Pedragosa i Mostaza. La vuitena sardana que s’interpretarà serà: Camí de la UNESCO, escrita per Anna Abad i Gils, qui serà present tot tocant el tible a la cobla Maricel.

A continuació vindrà el dinar de germanor elaborat per la tieta Rosa de Sant Privat d’en Bas, a la sobretaula tothom que vulgui podrà ballar el conegut i alegre Ball de la Crespella, amb tortells gentilesa de les pastisseries Closa i Fidel Serra.

I com qui no vol, encetarem la tarda a les 16:30 h. amb les cobles Ciutat de Girona i Ciutat de Terrassa, les quals també interpretaran dues sardanes seguides cada una. Cal dir que les sardanes sisena i setena seran de lluïment; arribem a la sardana desena, la qual servirà per fer el concurs de colles improvisades, esperant que s’hi apuntin moltes colles. La sardana dotzena de conjunt serà: Ginesta, de Vicenç Bou i Geli. En total 34 sardanes seran les que es podran escoltar i ballar al llarg de tot el dia.

Continuant l’aplec tindrem el berenar popular, gentilesa de les pastisseries Closa, Pla i La Rebosteria, i del forn de pa i pastes, Jaume i Vicenç. A tots ells moltes gràcies.

Arribant quasi al final de l’Aplec, prèvia adquisició de butlletes que es vendran al llarg de tot l’aplec, es farà el sorteig d’uns magnífics lots de productes.

Esperant una molt i bona presència de balladors i de públic amant de la nostra dansa, acabarem l’aplec donant-nos les mans amb el cant dels adéus i desitjant que lo què ha passat quedi arxivat a la història i no torni mai més.

Val a dir que el nostre Aplec esdevindrà enguany un acte més de: “Igualada, Capital de la Cultura Catalana 2022”. Per últim donar les gràcies a l’Ajuntament d’Igualada i també a Aneto; a J. M. Morros i Associats, S. L.; a La Botiga, roba d’home; a fruites i verdures Lluís i Carme i a l’empresa Tintaprint.