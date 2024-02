Idees originals i amb encant per a regalar aquest Sant Valentí

Publicitat

Ja tenim aquí el 14 de febrer, la data on tots els enamorats i enamorades demostren el seu amor amb detalls i sorpreses. La veritat és que poques coses hi ha més boniques en aquesta vida que lliurar un regal especial a la persona que més estimes…

Per aquest mateix motiu, si no estàs inspirat/ada aquí tens una selecció de detalls ben bonics per sorprendre a la teva parella en aquest dia tan especial que podràs comprar a la Floristeria Flors i Violes d’Igualada.

Un adorable peluix. Els animalons de peluix són sempre una opció molt adorable, a més és un regal que amb el pas del temps es conserva igual que el primer dia, i per tant sempre tindran un record del teu amor.

Rams de flors originals en forma de cor. L‘opció més romàntica per al dia dels enamorats. Podràs triar el ram de flor que vulguis, però aquesta vegada, la Floristeria Flors i Violes recomana aquest de roses en forma de cor. Un encert segur.

Gerro de cor floral. Una manera original i decorativa de regalar flors. Aquests gerros en forma de cor són un regal ideal que podran lluir durant molt de temps a qualsevol racó de casa. Disponible en diferents colors, mides i varietats de flors.

Si t’agrada alguna d’aquestes idees, no ho dubtis i visita la Floristeria Flors i Violes; allà trobaràs molts més regals i t’assessoraran perquè aquest Sant Valentí facis un regal inoblidable.

