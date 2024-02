El Club VeuAnoia t’ajuda a triar el millor regal per aquest Sant Valentí

Publicitat

Ja tenim aquí la data que marquem al calendari amb un cor, el dia dels enamorats, o millor dit, Sant Valentí. La celebració del 14 de febrer ens pot agradar més o menys, però el que està clar és que és bonic sorprendre a la persona estimada i encara més bonic quan ens fan un regal inesperat.

Si ets detallista o si, per contra, quan arriben aquestes dates necessites algunes pistes per a fer un regal, et recomanem que donis una ullada als diferents comerços i restaurants de la comarca que formen part del Club VeuAnoia i t’ajudaran a trobar el regal ideal per al teu enamorat/ada.

Per enamorar-vos gaudint d’un bon àpat:

☕ Cafè Ateneu @ateneucafe

🍰 Closa Pastisseria

🍽️ El caliu Restaurant @elcaliu105

🍰 Fidel Serra @pastisseria_fidel_serra

🍷 Igualavins @igualavins

🍽️ L’Ateneu de Tous @lateneudetous

🍰 La Plaça @lagranjadetous

🍰 Oscar Pastisser @oscarpastisser

🍰 Pla Pastisseria @pastisseriapla

🍽️ Rovell de l’Ou @rovell_dou



Per un regal brillant:

💍 Diaz Joiers @diaz.joiers

💍 rosaLlucia @joieriarosallucia

💍 Joieria Pons @joieriapons

💍 Llucià Joiers @lluciajoiers



Per un encert segur:

💐 El Jardí d’Adriana @el_jardi_adriana_masquefa

💐 Flor Alba @floralba.elenamarin

💐 Flors i Violes @florsivioles.igualada





I si formes part del Club VeuAnoia, a cadascun d’aquests comerços i restaurants podràs gaudir d’un descompte o una oferta especial. Consulta-ho en el següent enllaç:

I si encara no formes part del Club VeuAnoia i vols un regal original amb el que oferiràs notícies, descomptes exclusius, oci i molt més… regala una subscripció a La Veu de l’Anoia. Amb aquest regal la persona que estimis formarà part del Club Veuanoia, un privilegi que li permetrà gaudir com mai de la comarca a més d’estar informat de totes les notícies.

No t’ho pensis més i regala Veu Anoia, segur que l’enamora!

