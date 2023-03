Henrio presenta, demà dissabte, el seu nou disc a l’Ateneu

Dissabte 11 és la data escollida per fer la presentació del disc “Somewhere, Sometimes” del cantautor igualadí Henrio al Teatre Municipal de l’Ateneu d’Igualada. És el seu primer disc després d’estar uns anys estudiant a Liverpool i d’estar girant com a cantant de l’últim disc de la Clara Peya que l’ha dut pels millors escenaris de Catalunya. El concert començarà a les 20:30h amb la cantant Mimi Robin.

HENRIO és el nom artístic del cantautor i productor Enric Verdaguer que, després de viure quatre anys a Liverpool i ser la veu de l’última gira de la pianista Clara Peya, inicia projecte propi sota aquesta nova identitat. El passat maig Henrio llança un primer EP titulat ‘Help Me Understand’ i el proper mes de gener eleva l’aposta amb ‘Somewhere, Sometimes’, el seu disc debut.

Aquest disc escrit en català i anglès sorgeix a partir d’un bitllet de tornada, retorn al país d’origen, Catalunya. Recular el camí fet durant quatre anys d’exploració personal, reprendre lligams que havien quedat suspesos per la distància, readaptar-se i remuntar una vida que havia deixat enrere. Un disc creat per explicar el que es viu en aquest espai de transició estrany, inundat per una nostàlgia deambulant, una corroboració del pas del temps i d’observar que algunes coses canvien però d’altres no tant.

Anteriorment, al 2015, el cantautor havia publicat ‘Moonstruck’ (Música Global) encara sota el nom d’Enric Verdaguer, amb el qual gira pels principals escenaris de Catalunya abans de fer un parèntesi i residir quatre anys a Anglaterra on es gradua en ‘Songwriting and Production’ a la universitat fundada per Paul McCartney a Liverpool (LIPA).

Per altra banda el concert l’obrirà la Mimi Robin, una cantautora que, gràcies a la seva estada a Escòcia i amb la companyia d’Aniol Petit a la guitarra, escriu cançons pop folk que ens transporten a l’escena musical britànica amb calidesa i honestedat.

Aquest concert ha estat organitzat des de l’Associació Rock City amb el suport de l’Ateneu Igualadí, el Teatre Municipal l’Ateneu i d’Òmnium Cultural Anoia, és per aquest motiu que els socis i abonats d’aquestes entitats tindran un descompte a l’hora d’adquirir l’entrada. És un concert per fomentar la cultura local.

Entrades disponibles a tiquetsigualada.cat i a teatremunicipalateneu.cat. No us perdeu aquest gran concert el proper 11 de març.