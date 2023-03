Humans de l’Anoia: Manolo Garrido

MANOLO GARRIDO

Em dic Manolo Garrido (www.manologarrido.com), sóc radiofonista des de 1982. He dirigit i presentat programes a la Xarxa de Comunicació Local, Ràdio Sabadell 94.6, COMRàdio, Ràdio l’Hospitalet, EAJ20 Ràdio Sabadell, Ràdio Metropol de Cornellà i Ràdio Sant Adrià.

Des de setembre de 2021 la Llacuna forma part de la meva vida. Especialment els caps de setmana, festius i vacances. Conforme anava coneixent les llacunenques i el seu dia a dia, el meu instint professional de radiofonista, em va indicar que hi havia moltes vivències i històries per posar en valor i donar a conèixer.

Ja fa 25 setmanes que conversem amb ‘Gent de La Llacuna’ i que compartim els seus testimonis de vida en format podcast. Fins quan? Mentre hi hagi persones que vulguin conversar continuaré publicant més capítols de @gentdelallacuna. Estic encantat. M’agrada molt escoltar i aprendre.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

La recuperació de l’aqüífer de Carme-Capellades. L’aigua és un dels grans problemes que tenim a la comarca de l’Anoia. Les administracions, tant locals com la Generalitat, han d’aplicar polítiques mediambientals per garantir el subministrament d’aigua amb la qualitat i la salubritat necessària. La ciutadania hem de fer un ús responsable i sostenible. L’aigua és fonamental per la vida. Sense aigua no hi ha vida.