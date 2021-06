Gala dels Neptú amb reconeixements però sense premis

El pati del Museu de la Pell acollirà diumenge 6 de juny una edició especial dels Premis Neptú. El departament d’Esports ha organitzat un acte de reconeixement i agraïment a totes les entitats esportives i als centres escolars per la seva dedicació i defensa de la pràctica esportiva tant federada com escolar, en aquest any complex pel que fa al confinament i a la situació sanitària. Al tractar-se d’una edició especial no s’entregaran els premis Neptú per cada categoria sinó que s’entregarà un guardó d’agraïment especial il·lustrat pel dissenyador i professor de La Gaspar Xavier Mula.

L’acte serà a les 18h al pati del Museu de la Pell i serà presentat per Marta Cubí, que aportarà la seva vessant des de la part federada de l’esport i Laura Garcia que es centrarà en la part més pràctica de l’esport popular.



Els premis Neptú comptaran també amb l’actuació d’un conjunt de l’Escola Municipal

de Música i la visualització d’un vídeo de l’igualadí Santi Vidal que plasmarà l’activitat

esportiva que es fa a Igualada. Una de les parts importants de l’acte consistirà en la confecció d’una càpsula del temps. Aquesta càpsula contindrà els missatges que les entitats esportives vulguin fer arribar al seu jo del 2050, i serà dipositat a l’arxiu comarcal per custodiar-lo.

La tinenta d’alcalde d’Igualada, Patrícia Illa, ha posat en valor el “reconeixement que es farà a totes les persones i entitats que han donat suport a l’esport en aquesta època tant complexa i que han mantingut la pràctica esportiva com una prioritat amb l’esforç i el treball de tots”.

L’acte es durà a terme seguint els protocols vigents d’aforament i amb un màxim de 6 representants per entitat.