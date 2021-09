Fotografiar la Via Làctia, un fantàstic acte de creativitat

Dins el marc de les diverses accions fotogràfiques que va duent a terme l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, el passat dissabte, 4 de setembre, va tenir lloc un Taller de caràcter teòric i pràctic que tenia com a objectiu aprendre a Fotografiar la Via Làctia. Es tractava, doncs, d’un tipus d’acte fotogràfic molt concret i excepcional. Una realització que exigia dotar-se d’una fonamentada preparació i domini d’unes tècniques específiques capaces de facilitar l’obtenció de fabuloses captures; en definitiva, és oportú puntualitzar que ens trobem davant d’un acte fotogràfic tal vegada ple de màgia i que, per descomptat, no deixa indiferent a ningú.

L’esmentat taller, àmpliament participat, va ser impartit pel fotògraf i membre de la nostra agrupació, en Marc Quintana, en un acte repartit en dues sessions. Així, com a punt de partida, es va dur a terme la sessió teòrica; un taller a les mateixes dependències de l’Agrupació Fotogràfica, localitzades a l’Edifici Ignova Tecnoespai d’Igualada. Aquesta part del taller en qüestió va ser molt interessant atesa la presentació d’aquells coneixements previs que van des dels diferents instruments a utilitzar fins al proveïment d’aquells equips fotogràfics susceptibles de propiciar els millors resultats; a més de servir-se de l’ús de l’aplicació PhotoPills, una eina amb una sobrada informació que facilita uns efectius procediments i recursos abans i per al moment de la captura fotogràfica.

Quant a la sessió pràctica, de primer, calia trobar la localització idònia: una zona sense contaminació lumínica ni barreres arquitectòniques o naturals, i totalment oberta al cel; i sempre que el temps ho permetés calia escollir una data, d’una nit de Lluna Nova. Tanmateix, a l’hora de realitzar aquest tipus d’experiència, sobre el mateix terreny; si bé l’elecció és una, les pròpies inclemències naturals del temps, no controlables fins al moment de la sortida, obliguen de vegades –i aquest és el cas- a haver d’improvisar. Això és, va ser necessari substituir el destí inicial i improvisar a última hora, considerant -gràcies a la professionalitat de l’instructor- com a destí òptim el territori de Ribelles (La Noguera); un espai que va esdevenir prodigiós per a fer realitat aquesta sorprenent i extraordinària pràctica de fotografiar la Via Làctia.