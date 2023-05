Esquerra denuncia la retirada de cartells prop dels col·legis electorals a Montbui

Esquerra de Santa Margarida de Montbui ha denunciat aquest divendres que l’Ajuntament del municipi ha retirat els cartells electorals d’algunes formacions polítiques, estant encara en plena campanya electoral.

Segons fons de la mateixa corporació, la decisió de l’Ajuntament respon a un document que va rebre de la Junta Electoral de Zona d’Igualada mitjançant el qual aclaria una consulta feta per Valents respecte a uns cartells penjats a Hostalets de Pierola. Segons expliquen des d’Esquerra, “aquest document amb molts defectes de forma i de fons, ja que no aclareix a quins municipis va dirigit l’aclariment, a quins partits es notifica, i el que és molt greu és que ni tant sols és un requeriment, sinó un simple aclariment d’una consulta”. De totes maneres, el document sí que recalca que els cartells s’han de retirar dos dies abans de les eleccions, és a dir, avui divendres com a molt tard.

Els republicans consideren que “el més flagrant de tot, és que fa una interpretació absolutament arbitrària i parcial del que disposa l’article 93 de la LOREG”.

L’article 93 estableix que: “Ni en los locales de las secciones ni en las inmediaciones de los mismos se podrá realizar propaganda electoral de ningún género. Tampoco podrán formarse grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso a los locales, ni se admitirá la presencia en las proximidades de quien o quienes puedan dificultar o coaccionar el libre ejercicio del derecho de voto. El Presidente de la Mesa tomará a este respecto las medidas que estime convenientes.”

Els republicans esgrimeixen que “la LOREG no diu res respecte als 100 metres ni el marge de temps en què ha d’estar fora la propaganda electoral respecte a la data de les votacions”.

Per tots aquests motius, Esquerra creu que “tant la JEZ com el mateix Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ens han vulnerat els nostres drets de participació política recollits a la llei, impedint la propaganda electoral com a element de campanya”.