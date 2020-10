ERC Igualada considera “un nyap” el carril bici “a trossos” de Les Comes

Esquerra Republicana d’Igualada assegura que el nou carril bici de Les Comes és un “nyap urbanístic desastrós” i considera “una broma de mal gust que aquest nou carril bici estigui fet a trossets de dos metres amb talls constants i amb cediu el pas en cada tall per l’entrada i sortida dels vehicles”. Des d’ERC apunten que “aquest carril bici fet a trossets s’emmarca dins d’un projecte de reforma del polígon que ha costat 2’2 milions d’euros” i demanen saber “quant ha costat, exactament, fer el carril bici”.

Alhora l’arquitecte i cap de l’oposició, Enric Conill, demana al regidor d’urbanisme que “doni la cara i surti a donar explicacions” ja que des que es va constituir l’ajuntament “el regidor d’urbanisme, Marc Castells, no ha assistit a cap comissió d’urbanisme setmanal, on està obligat a anar i on justament ha d’explicar aquests projectes a la resta de grups municipals”. Tot i que assegura que “en l’anterior mandat municipal el regidor d’urbanisme sí que assistia a les comissions i explicava els projectes, els posava en comú. Des que no hi és i Castells n’és regidor, això no ha passat més”.

En aquest sentit Conill reclama “que el senyor Castells exerceixi de regidor d’urbanisme i doni la cara a la comissió i també públicament per un nyap urbanístic com és aquest nou carril bici a trossets”.

Des d’ERC han exposat que “el carril bici és l’exemple paradigmàtic d’una manca absoluta de planificació urbanística i d’improvisació constant, no hi ha projecte de ciutat i tampoc hi ha projecte urbanístic i això ho podem veure constantment en el nostre dia a dia”.

Precisament des d’ERC Igualada fa anys que demanen un nou POUM que “serviria per planificar la ciutat a 20 anys vista i treballar sobre un full de ruta per tal de fer evolucionar la ciutat. Lluny d’això, el POUM actual data del 1986 i el govern municipal no el vol actualitzar perquè, de fet, no tenen un projecte de futur per Igualada”.