500 alumnes anoiencs afronten des d’avui i fins divendres les proves de selectivitat

Més de 500 alumnes anoiencs i gairebé 42.000 catalans s’han matriculat a les proves d’accés a la universitat (PAU) que comencen aquest dimecres. En total, al conjunt de Catalunya hi haurà 211 tribunals, quatre més que l’any passat, en una trentena de localitats, i més de 2.000 persones d’organització. A banda, hi haurà un tribunal especial per a incidències, que podrà fer exàmens una setmana després per a alumnes que hagin tingut algun problema el dia de la prova. També hi haurà tribunals especials per als alumnes amb discapacitat, dislèxia o trastorns d’aprenentatge, que tindran mitja hora més en cada examen i altres adaptacions.

Del 6 al 30 de juny es farà la preinscripció universitària, el 22 de juny com a màxim els alumnes sabran la seva nota i el 12 de juliol com a tard es farà la primera assignació de places. El primer examen ha començat avui dimecres a les 9 del matí, i és el de llengua castellana i literatura, seguit del de llengua estrangera. La tarda del dimecres serà el torn de les matèries de modalitat. Dijous començaran amb història i seguiran amb una matèria de modalitat com dibuix artístic o una de les matèries comunes optatives de batxillerat com llatí i matemàtiques. A la tarda tocarà una matèria de modalitat. Finalment, divendres al matí hi haurà llengua catalana i literatura i una matèria de modalitat o una comuna optativa. A la tarda de divendres acabaran amb una matèria de modalitat. De l’anomenada fase general, els alumnes s’examinen d’història, català, castellà i llengua estrangera, mentre que el cinquè examen pot ser una de les quatre matèries comunes de l’opció de batxillerat que hagin triat: llatí, fonaments de les arts o una de les dues assignatures de matemàtiques. La mitjana d’aquestes cinc notes, si supera el 4 sobre 10, compta un 40% respecte l’anomenada nota d’accés, que es completa amb un 60% de la nota mitjana de batxillerat. D’altra banda, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat de les 22 possibles, que inclouen àrees com dibuix, disseny, art, història, literatura, música, química, física, tecnologia, llatí, grec, geografia, geologia, biologia, economia o filosofia, entre altres. D’aquests possibles tres exàmens, se’n trauran les dues millors notes que es ponderaran un 0,1 o un 0,2 depenent de quina carrera universitària es triï. Amb aquestes notes opcionals, poden arribar a tenir fins a 14 punts en la nota d’admissió a la universitat. Els alumnes procedents de cicles formatius de grau superior no cal que facin els exàmens de la fase general, i la seva nota d’FP és la que els servirà per accedir a la universitat si no fan els exàmens de la fase específica.