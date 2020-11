Els serveis de Joventut de l’Anoia sumen forces per fer front a la pandèmia

Davant les noves mesures preventives motivades per la COVID-19, que obliguen a tancar

equipaments cívics i serveis de lleure infantil i juvenil, els i les professionals de joventut de la comarca de l’Anoia han sumat esforços per dur a terme una acció preventiva amb les persones joves dels diferents municipis de la comarca. Aquesta iniciativa és possible gràcies a l’impuls de la Taula Comarcal de Joventut, amb la coordinació del Consell Comarcal i la participació de diferents consistoris.

Des d’una mirada no alliçonadora que té en compte les necessitats dels propis joves, l’equip comarcal vol entaular converses a peu de carrer per sensibilitzar sobre la importància del compliment de les mesures sanitàries, detectar aquells casos de vulnerabilitat en què, pel nou context, alguns joves es troben immersos, així com també oferir un espai d’acompanyament i escolta activa davant la realitat actual.

Precisament, els últims mesos s’han incrementat el nombre d’atencions vinculades a la salut emocional dels joves de la comarca i, des dels serveis de joventut, no volen perdre

l’oportunitat d’estar al costat dels joves en aquests moments complexos.

Els municipis que han iniciat el servei són Els Hostalets de Pierola, Capellades, Sant Martí de Tous, Calaf, Carme, El Bruc, Vallbona d’Anoia, Cabrera d’Anoia, La Pobla de Claramunt, Òdena, La Llacuna, Castellolí i Vilanova del Camí i, tot i que s’està treballant per a oferir-ho en d’altres municipis de la comarca, serà en aquests on aquest mes de novembre es podran veure els agents juvenils que, en un format de parella educativa, s’aproximaran als i les joves.

A més, aquests mesos s’han amplificat les campanyes de difusió que els diferents serveis de joventut duen a terme a les seves xarxes socials, amb campanyes de caràcter nacional com #SomMaskers o #AnoiaMaskers, animant els i les joves a compartir imatges pròpies on reivindiquen l’ús i el compliment de les mesures de seguretat establertes.