Esgotades en poc més de 24 hores les ajudes de 2.000 euros per als autònoms

Les ajudes 2.000 euros als autònoms que atorga la Generalitat per fer front a l’impacte a la covid-19 ja s’han esgotat en poc més de 24 hores, segons fonts dels Departaments de Treball i Polítiques Digitals i Administració Pública. Han estat dos dies, però, marcats pel mal funcionament de la pàgina web i les queixes entre les persones que aspiraven a rebre la prestació. Aquest dilluns la pàgina ja es va col·lapsar pel gran volum de peticions i aquest matí, només de nou a deu del matí, s’han rebut 406.000 sol·licituds, però moltes no s’han pogut validar. La dotació de total de la Generalitat és de 20 milions d’euros, per tant, l’objectiu era que els 2.000 euros d’ajuda arribessin a 10.000 persones per ordre cronològic.

El pagament es farà efectiu en les properes setmanes després que aquest matí s'arribessin a les 10.000 sol·licituds presentades. Els 20 milions d'euros d'aquest ajut d'urgència s'afegeixen als ajuts de 7,5 milions d'euros aprovats passat mes de març, que va beneficiar 8.869 persones autònomes. La convocatòria dels ajuts als autònoms ha causat el col·lapse de la web per la gran quantitat de peticions rebudes. A mode d'exemple, en els primers 40 minuts del segon dia amb la web habilitada s'han rebut més de 300.000 intents de registre. Fonts del Departament de Polítiques Digitals, que encapçala Jordi Puigneró, asseguren que les bases dels ajuts dissenyats per la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies són la causa darrere els problemes que s'estan registrant, ja que és un ajut per concurrència no competitiva dirigit a un col·lectiu que està en grans dificultats econòmiques, cosa que provoca una allau de sol·licituds que col·lapsen el sistema informàtic. Polítiques Digitals defensa que ja va avisar amb anterioritat el seus companys de Treball que "no era la millor manera" de distribuir l'ajut pel col·lectiu dels treballadors per compte propi.