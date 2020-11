Enquesta: Què et sembla que el toc de queda s’allargui 15 dies més?

El DOGC publicava aquest dilluns al matí l’allargament del toc de queda durant 15 dies més i, com a mínim, fins el 23 de novembre. Així doncs, seguirà prohibit sortir al carrer entre 10 de la nit i 6 del matí, amb diverses excepcions com desplaçaments per anar a treballar, recollida de menjar en restaurant o urgències mèdiques. A més, des del Departament de Salut també van avançar que havien demanat al Procicat que s’allarguin 15 dies més les mesures impulsades fa 15 dies, com el tancament d’activitats culturals i esportives o l’aturada de les activitats extraescolars. És per això que aquesta setmana us preguntem:

