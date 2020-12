Els pierencs escullen fer un pas per vianants i bicicletes a Can Bonastre amb els pressupostos participatius

Més d’un miler de persones han participat en el procés per a decidir a què es destina una part del pressupost municipal. La proposta guanyadora, que ha rebut 504 vots, un 45,41 % del total, ha estat la construcció d’un pas elevat per a vianants i bicicletes a Can Bonastre, sobre la B-224, i la connexió del camí Romeu amb la via verda de Masquefa per ampliar-ne el recorregut i afavorir la connexió entre municipis.

El cost aproximat del projecte és de 150.000 euros i, per tant, no es podrà realitzar cap altra inversió atès que la quantitat total de la inversió no podia excedir els 161.803,4 euros i no hi ha cap altre projecte amb un cost igual o inferior als 11.000 euros restants.

Altres projectes que han rebut també un important nombre de vots han estat la via verda entre Can Mas i el centre urbà i les colònies controlades de gats esterilitzats.

En total s’han rebut 2.964 vots i han participat en el procés 1.110 persones, un 8,1 % de la població censada a la vila.

Els resultats de la votació final es poden consultar en el portal https://participa.viladepiera.cat.