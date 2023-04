Els partits presenten a l’Anoia 120 candidatures, 7 més que el 2019

Els partits polítics i agrupacions d’electors presenten a l’Anoia un total de 120 candidatures per a les properes eleccions municipals del 28 de maig. Són set més que fa quatre anys (113), però lluny de les 145 que es van presentar el 2015. Aquesta evolució positiva es deu, sobretot, a l’augment considerable de candidatures per part del PSC, i la irrupció de Vox.

Esquerra Republicana repeteix com a formació amb més candidatures en el nostre territori, però no en tots els municipis, com va succeir fa 4 anys, sinó en 32, perquè a Copons no s’hi presenta cap formació política, únicament l’agrupació independent Ara Copons, que actualment és al govern de la població.

Segueix en l’ordre de candidatures Junts-Compromís Municipal, la formació que a l’Anoia engloba a Junts per Catalunya i a l’anterior PdeCAT, ara en l’òrbita de la nova formació Impulsem Penedès, i el PSC. Junts es presenta a 26 municipis, tots a excepció de Carme, Castellolí, Copons, Orpí, Prats de Rei i St. Martí Sesgueioles.

El PSC, com dèiem, passa de tenir poc més d’una desena de candidatures el 2019, a 26, les mateixes que Junts, en una clara operació per recuperar posicions respecte l’independentisme a tot el país, i, en el cas de l’Anoia, de lluitar en primera línia per la volguda representació a la Diputació de Barcelona. Els socialistes són a tot arreu menys a Carme, Castellolí, Copons, Montmaneu, Jorba, Prats de Rei i Sant Martí Sesgueioles.

A molta més distància, la formació d’extrema dreta Vox irromp en l’escenari electoral de l’Anoia situant-se com a quarta força política en candidatures. Són a 8 municipis (Cabrera, Capellades, Igualada, Masquefa, Piera, Montbui, la Torre i Vilanova).

La Cup serà present en paperetes de 6 municipis (Capellades, Hostalets, Igualada, Piera, Tous i Vallbona), mentre que el PP hi serà en cinc (Cabrera, Hostalets, Igualada, Masquefa i Piera). Partits polítics com En Comú Podem, Som o Valents tenen una presència molt residual. Finalment, les agrupacions d’electors (formalment no són cap partit polític com a tal), de caràcter independent, es presenten en 9 municipis (Cabrera, Copons, Hostalets, Òdena, la Pobla, Prats de Rei, Montbui, la Torre i Vilanova).

Igualada, el municipi amb més candidats

A Igualada, de sis candidatures el 2019 es passa a 8, el municipi que en presenta més de tota la comarca. Als Hostalets de Pierola i Piera, hi ha 7 llistes. A continuació, Capellades, amb 6.

D’altra banda, hi ha quatre municipis que ja saben qui serà el seu alcalde. Carme, Copons, Castellolí i Sant Martí Sesgueioles només tenen una candidatura per a les eleccions, de manera que Marc Sánchez, Alex Prehn, Joan Serra i Marina Graells, respectivament, seran al capdavant de l’Ajuntament.