Òscar Navarro no seguirà com a entrenador del Monbus CB Igualada

Òscar Navarro deixa la banqueta del Monbus CB Igualada. El darrer partit que va dirigir l’entrenador esparreguerí va ser el passat 22 d’abril, en l’espectacular enfrontament entre els igualadins i el Barça. La victòria in extremis va significar la salvació i assegurar jugar, una temporada més, a Lliga EBA.

Òscar Navarro va arribar a la banqueta igualadina el juliol del 2021. Venia per a substituir el fugaç entrenador Aleix Duran que va deixar la banqueta igualadina per a exercir de segon entrenador en un equip ACB.

En la primera temporada dirigint el conjunt igualadí va aconseguir una excel·lent quarta posició. L’equip va estar lluitant fins al final per aconseguir un bitllet per a les fases d’ascens que finalment no va aconseguir.

Aquesta segona temporada a la banqueta igualadina ha estat marcada, malauradament, per les lesions dels jugadors. Aquesta circumstància ha condicionat l’equip impedint-lo rendir al màxim en gran part de la temporada. Tot i això, el grup liderat per Òscar Navarro, ha sabut sobreposar-se a les adversitats i poc a poc trobar elseu millor joc. Els igualadins han acabat la temporada en el millor moment de joc i amb les millors sensacions possibles. Gràcies a aquest treball, el Monbus CB Igualada ha estat capaç de salvar la categoria.

El tècnic esparreguerí vol agrair a entrenadors, jugadors i aficionats el recolzament i el seguiment que han mostrat durant aquestes temporades. En un comunicat que va publicar a Twitter, Navarro comentava que “sempre em quedarà gravat a la memòria l’ambient de Les Comes en el darrer partit disputat. No voldria acomiadar-me sense destacar que el CB Igualada té un present i un futur molt prometedor”.

El Club Bàsquet Igualada està molt agraït al treball, dedicació i passió viscuda durant aquestes dues temporades. Li desitja el millor i vol recordar-li que Igualada sempre serà casa seva.